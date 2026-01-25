Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη

Μια πολύ ξεχωριστή, πραγματικά... ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο καινούργιο επεισόδιο του TractioN. Πρόκειται για την πολυτελή, επιβλητική και ολοκαίνουργια ναυαρχίδα της γαλλικής DS, με τον κωδικό N°8!

Με καινοτόμο και ακαταμάχητα γοητευτικό σχήμα SUV Coupé, με ανέσεις που προκαλούν έως και... συγκίνηση για την ολοκληρωμένη φροντίδα που προσφέρουν σε οδηγό και επιβάτες, με μια πλούσια ποικιλία από τεχνολογικά gadget, που μετατρέπουν κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, σε απόλαυση, η DS N°8 έρχεται για να... κακομάθει τους θαυμαστές της και να προσελκύσει νέους!

Ακριβώς όπως αρμόζει σε μια Γαλλίδα ντίβα, η DS N°8 κάνει την εμφάνισή της στη νυχτερινή Αθήνα. Συναντά τον Κώστα, την Ινώ και τον Μάνο στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το ραντεβού του TractioN με τη νέα DS δόθηκε στην είσοδο του λαμπερού ξενοδοχείου NJV Athens Plaza!

Φυσικά, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη, με μεγάλη αυτονομία και διαθέσιμη σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, η DS N°8 αποδεικνύει πως φτιάχτηκε για να οδηγήσει την DS Automobiles, με την απαράμιλλη ιστορία της, στο μέλλον!

Ένα επεισόδιο μοναδικό, όπως άλλωστε και η επιβλητική DS N°8, που δεν πρέπει να χάσετε!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ CHERY TIGGO 4: Ο Θωμάς Ευθυμίου και ο Μάνος Στεφανής, με... διδακτορικά στην αξιολόγηση της θεμελιώδους αναλογίας ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, αναλύουν διεξοδικά την εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση του CHERY TIGGO 4. Με υβριδικό κινητήριο σύστημα τελευταίας γενιάς, με ισχύ 204 ίππων, αλλά και σε τιμή διάθεσης που προκαλεί… απορίες για το πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο συμφέρουσα, το CHERY TIGGO 4 κερδίζει εύκολα τον τίτλο ενός από τα πιο σημαντικά νέα μοντέλα της τελευταίας αυτοκινητικής εσοδείας!

➢ΝΕΑ SEAT IBIZA & ARONA: Στις εξωτικές Βαλεαρίδες Νήσους ταξίδεψε η Ινώ Στεφανή για έναν πολύ καλό λόγο: την παρουσίαση των νέων IBIZA και ARONA, δύο

από τα πλέον δημοφιλή μοντέλα της ισπανικής SEAT. Ένα πολυτάλαντο super-mini και ένα B-SUV, αμφότερα με αξιώσεις κυριαρχίας στην κατηγορία τους, κάνουν το… ντεμπούτο τους στην κάμερα του TractioN, φιλοδοξώντας να κλέψουν την καρδιά των τηλεθεατών της εκπομπής και να συνεχίσουν έτσι τη σπουδαία παράδοση των προκατόχων τους!

➢ OPEL GRANDLAND: Ο Κώστα Στεφανής, ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή, αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το ολοκαίνουργιο και συναρπαστικό OPEL GRANDLAND! Μια αποστολή απαιτητική και… επικίνδυνη, καθώς καλούνται να συμπυκνώσουν σε μερικά λεπτά τον σχεδόν ατελείωτο κατάλογο με τα προσόντα και τις εκπληκτικές καινοτομίες του πλήρως «Made in Germany» μεσαίο SUV της OPEL!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

