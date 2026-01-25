Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη

Συντονιστείτε στις 14:11 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 13:43 Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
25.01.26 , 13:29 Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club
25.01.26 , 12:44 Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα – Παραδείγματα
25.01.26 , 12:08 Bανδή για την αποχώρησή από το σχήμα τον Σφακιανάκη: “Διαφωνίες στις αξίες"
25.01.26 , 11:49 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές
25.01.26 , 11:15 Τροχαία σε Πάτρα και Ρίο- Αντίρριο: Τρία θύματα νεαρής ηλικίας
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριό τους
25.01.26 , 10:17 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
25.01.26 , 09:50 Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον πατέρα του- Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του
25.01.26 , 09:48 Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
25.01.26 , 09:15 Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»
25.01.26 , 09:03 Γιώργος Ζαμπέτας: «Ο παππούς μου έφυγε με παράπονο. Τον πέταξε το σύστημα»
25.01.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid
25.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Μητέρα 16χρονης Λόρας: «Είσαι η ζωή μας. Θέλουμε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Eλληνίδα παρουσιάστρια: «Είμαι στο όριο να αποφασίσω αν θα γίνω μητέρα»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια πολύ ξεχωριστή, πραγματικά... ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο καινούργιο επεισόδιο του TractioN. Πρόκειται για την πολυτελή, επιβλητική και ολοκαίνουργια ναυαρχίδα της γαλλικής DS, με τον κωδικό N°8!

Με καινοτόμο και ακαταμάχητα γοητευτικό σχήμα SUV Coupé, με ανέσεις που προκαλούν έως και... συγκίνηση για την ολοκληρωμένη φροντίδα που προσφέρουν σε οδηγό και επιβάτες, με μια πλούσια ποικιλία από τεχνολογικά gadget, που μετατρέπουν κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, σε απόλαυση, η DS N°8 έρχεται για να... κακομάθει τους θαυμαστές της και να προσελκύσει νέους!

Ακριβώς όπως αρμόζει σε μια Γαλλίδα ντίβα, η DS N°8 κάνει την εμφάνισή της στη νυχτερινή Αθήνα. Συναντά τον Κώστα, την Ινώ και τον Μάνο στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το ραντεβού του TractioN με τη νέα DS δόθηκε στην είσοδο του λαμπερού ξενοδοχείου NJV Athens Plaza!

Φυσικά, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη, με μεγάλη αυτονομία και διαθέσιμη σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις, η DS N°8 αποδεικνύει πως φτιάχτηκε για να οδηγήσει την DS Automobiles, με την απαράμιλλη ιστορία της, στο μέλλον!

Ένα επεισόδιο μοναδικό, όπως άλλωστε και η επιβλητική DS N°8, που δεν πρέπει να χάσετε!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢  CHERY TIGGO 4: Ο Θωμάς Ευθυμίου και ο Μάνος Στεφανής, με... διδακτορικά στην αξιολόγηση της θεμελιώδους αναλογίας ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, αναλύουν διεξοδικά την εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση του CHERY TIGGO 4. Με υβριδικό κινητήριο σύστημα τελευταίας γενιάς, με ισχύ 204 ίππων, αλλά και σε τιμή διάθεσης που προκαλεί… απορίες για το πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο συμφέρουσα, το CHERY TIGGO 4 κερδίζει εύκολα τον τίτλο ενός από τα πιο σημαντικά νέα μοντέλα της τελευταίας αυτοκινητικής εσοδείας!

➢ΝΕΑ SEAT IBIZA & ARONA: Στις εξωτικές Βαλεαρίδες Νήσους ταξίδεψε η Ινώ Στεφανή για έναν  πολύ καλό λόγο: την παρουσίαση των νέων IBIZA και ARONA, δύο

από τα πλέον δημοφιλή μοντέλα της ισπανικής SEAT. Ένα πολυτάλαντο super-mini και ένα B-SUV, αμφότερα με αξιώσεις κυριαρχίας στην κατηγορία τους, κάνουν το… ντεμπούτο τους στην κάμερα του TractioN, φιλοδοξώντας να κλέψουν την καρδιά των τηλεθεατών της εκπομπής και να συνεχίσουν έτσι τη σπουδαία παράδοση των προκατόχων τους!

➢ OPEL GRANDLAND: Ο Κώστα Στεφανής, ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή, αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το ολοκαίνουργιο και συναρπαστικό OPEL GRANDLAND! Μια αποστολή απαιτητική και… επικίνδυνη, καθώς καλούνται να συμπυκνώσουν σε μερικά λεπτά τον σχεδόν ατελείωτο κατάλογο με τα προσόντα και τις εκπληκτικές καινοτομίες του πλήρως «Made in Germany» μεσαίο SUV της OPEL!  

TractioN  

Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας
Εταιρία Παραγωγής: Prostef

FB: https://www.facebook.com/traction.gr/
Insta: https://www.instagram.com/traction.gr/
Twitter: https://twitter.com/tractiongr

https://www.star.gr/tv/shows/traction/
https://www.star.gr/tv/press-room/

#tractiongr #StarChannelTV  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top