Ο Μαγικός Αυλός (The Magic Flute): Δείτε on demand την ταινία έως τις 11/1

Η νεανική περιπέτεια φαντασίας γερμανικής, αμερικανικής, αυστριακής συμπαραγωγής 2022, Ο Μαγικός Αυλός (The Magic Flute), θα είναι διαθέσιμη on demand έως και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026.

Δείτε on demand την ταινία Ο Μαγικός Αυλός (The Magic Flute)

Ο 17χρονος Τιμ, επίδοξος τραγουδιστής, ονειρευόταν όλη του τη ζωή να φοιτήσει στο οικοτροφείο Mozart All Boys. Ενθουσιάζεται όταν, επιτέλους, γίνεται δεκτός, αλλά οι πρώτες μέρες του στη διάσημη σχολή δεν εξελίσσονται, όπως πίστευε.





Ο Τιμ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εχθρικό διευθυντή και το άγχος της πρώτης αγάπης, ενώ παλεύει να ανακαλύψει την αυθεντικότητα της φωνής του.



Ο Τιμ, όμως, ανακαλύπτει ένα θαυμαστό μυστικό στο κτίριο του παλιού σχολείου, μια πύλη σε έναν παράλληλο κόσμο.



Ο νεαρός ζει μια νέα πραγματικότητα.





Στον ρόλο του πρίγκιπα Ταμίνο, βυθίζεται στον κόσμο της όπερας του Μότσαρτ, The Magic flute, όπου η φαντασία δεν έχει όρια.



Τώρα, ο Τιμ πρέπει να δώσει μάχη σε δύο μέτωπα. Ωστόσο, το να ζει δύο ζωές έχει το τίμημά του και ο Tιμ, κινδυνεύοντας να απογοητεύσει αυτούς που αγαπά αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση.





Αλλά έχει μάθει αρκετά για να κάνει τη σωστή επιλογή;



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φλόριαν Σιγκλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζακ Γουλφ, Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ, Νίαμ Μακ Κόρμακ, Κοσίμα Χένμαν