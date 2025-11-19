Παπίλα για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Άρχισα να κλαίω και δεν ήξερα γιατί»

Με αφορμή την πρόσφατη εξομολόγηση της Άννας Μπεζάν για την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε μετά τη γέννα, η Ελίνα Παπίλα αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία μέσα από το «Real View». Με απόλυτη ειλικρίνεια, μοιράστηκε ότι μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού πέρασε μια δύσκολη περίοδο, την οποία αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει.

Όπως αποκάλυψε, η γέννηση της μικρής της κόρης το 2020 ήρθε σε μια φάση της ζωής της που δεν περίμενε, παρόλο που το επιθυμούσε βαθιά. «Στο τρίτο παιδί, επειδή ήρθε μετά από χρόνια και δεν το περίμενα – αν και το ήθελα πάρα πολύ – όταν γέννησα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αισθανόμουν κάπως περίεργα, έκανα κάτι σκέψεις πιο σκοτεινές. Αισθάνθηκα μόνη μου, αν και δεν ήμουν ποτέ μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι σκέψεις αυτές, όπως περιέγραψε, δεν έμοιαζαν με κάτι γνώριμο. Δεν ήταν απλώς άγχος ή κούραση από τις απαιτήσεις ενός νεογέννητου∙ ήταν κάτι βαθύτερο και πιο έντονο. Παρότι είχε ανθρώπους δίπλα της, ένιωθε μια ανεξήγητη απομόνωση και συναισθηματική απόσταση από το περιβάλλον της, κάτι που πολλές γυναίκες βιώνουν αλλά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν.

Η πιο καθοριστική στιγμή ήρθε όταν επισκέφτηκε έναν παθολόγο για έναν μικρό πονόλαιμο. Εκείνος, βλέποντάς τη, αντιλήφθηκε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Με το που ξεκινάει και μου το λέει, με έπιασαν τα κλάματα», επεσήμανε η παρουσιάστρια. Ο γιατρός της είπε ξεκάθαρα ότι διέκρινε ταραχή και θλίψη, πιθανή ένδειξη επιλόχειας κατάθλιψης – κάτι που η ίδια δεν είχε καταφέρει να παραδεχτεί στον εαυτό της μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η Ελίνα Παπίλα τονίζει ότι δεν ένιωσε ποτέ ταμπού να μοιραστεί αυτό που περνούσε. Ήταν ανοιχτή με τους δικούς της ανθρώπους και αναζήτησε υποστήριξη από την οικογένειά της, κάτι που τη βοήθησε να το ξεπεράσει χωρίς να φτάσει σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις.

«Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να το αναφέρω. Είχα πάρει τη μαμά μου και της είχα πει ότι θέλω να έρχεται για να μου κάνει παρέα. Το πέρασα πολύ χαλαρά γιατί έχουμε δει να συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους κάποιες γυναίκες», είπε συγκινημένη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Η ίδια είναι παντρεμένη με τον Αντώνη Κελαϊδίτη, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τρία υπέροχα παιδιά: τη 15χρονη Σοφία, τον 11χρονο Δημήτρη και τη μικρή τους κόρη, που γεννήθηκε το 2020. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η παρουσιάστρια επιθυμεί να στείλει το μήνυμα ότι η μητρότητα δεν συνοδεύεται πάντα μόνο από χαρά, αλλά μπορεί να φέρει μαζί της προκλήσεις που χρειάζονται προσοχή και στήριξη.

Τι είναι η επιλόχειος κατάθλιψη



Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μια σοβαρή μορφή κατάθλιψης που εμφανίζεται μετά τον τοκετό και επηρεάζει περίπου 1 στις 7 γυναίκες. Είναι πιο έντονη και πιο παρατεταμένη από τα συνηθισμένα «baby blues».

Συμπτώματα:

Επίμονη θλίψη και κλάματα

Αίσθημα απομόνωσης

Άγχος, ταραχή

Σκοτεινές σκέψεις

Έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες

Δυσκολία σύνδεσης με το μωρό

Διαταραχές ύπνου και όρεξης

Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι αντιμετωπίσιμη με ψυχολογική υποστήριξη, θεραπεία και, όπου χρειάζεται, φαρμακευτική αγωγή. Το σημαντικότερο είναι οι γυναίκες να ζητούν βοήθεια εγκαίρως και χωρίς φόβο.