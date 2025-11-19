Παπίλα για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Άρχισα να κλαίω και δεν ήξερα γιατί»

«Το αναγνώρισε παθολόγος!» είπε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 13:11 Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
19.11.25 , 12:58 Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη υπό όρους η πρώην αθλήτρια
19.11.25 , 12:52 Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της
19.11.25 , 12:50 Ανάδρομος Ερμής & νέα Σελήνη: Η Άση Μπήλιου προβλέπει… απρόοπτα
19.11.25 , 12:43 Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
19.11.25 , 12:40 Δημήτρης Παπανικολάου: Όσα είπε για τον ρόλο του Παύλου Μαρκόπουλου
19.11.25 , 12:39 Φάρμα: «Ζωή, θες να γιορτάσεις τα γενέθλια μέσα ή έξω από τη Φάρμα;»
19.11.25 , 12:36 Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: Οι κίνδυνοι για την υγεία μας
19.11.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
19.11.25 , 12:31 Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
19.11.25 , 12:27 Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
19.11.25 , 12:17 Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία
19.11.25 , 12:03 Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!
19.11.25 , 11:56 Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
19.11.25 , 11:47 TractioN: Έρχεται ξανά στο STAR με περισσότερο... γκάζι από ποτέ
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»
Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ε. Παπίλα για επιλόχειο κατάθλιψη: «Το αναγνώρισε παθολόγος, άρχισα να κλαίω και δεν ήξερα γιατί»/ OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την πρόσφατη εξομολόγηση της Άννας Μπεζάν για την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε μετά τη γέννα, η Ελίνα Παπίλα αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία μέσα από το «Real View». Με απόλυτη ειλικρίνεια, μοιράστηκε ότι μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού πέρασε μια δύσκολη περίοδο, την οποία αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει.

Ελίνα Παπίλα: Η εκπομπή στο OPEN κι οι υπόλοιπες της παρέας

παπιλα

Όπως αποκάλυψε, η γέννηση της μικρής της κόρης το 2020 ήρθε σε μια φάση της ζωής της που δεν περίμενε, παρόλο που το επιθυμούσε βαθιά. «Στο τρίτο παιδί, επειδή ήρθε μετά από χρόνια και δεν το περίμενα – αν και το ήθελα πάρα πολύ – όταν γέννησα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αισθανόμουν κάπως περίεργα, έκανα κάτι σκέψεις πιο σκοτεινές. Αισθάνθηκα μόνη μου, αν και δεν ήμουν ποτέ μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι σκέψεις αυτές, όπως περιέγραψε, δεν έμοιαζαν με κάτι γνώριμο. Δεν ήταν απλώς άγχος ή κούραση από τις απαιτήσεις ενός νεογέννητου∙ ήταν κάτι βαθύτερο και πιο έντονο. Παρότι είχε ανθρώπους δίπλα της, ένιωθε μια ανεξήγητη απομόνωση και συναισθηματική απόσταση από το περιβάλλον της, κάτι που πολλές γυναίκες βιώνουν αλλά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν.

Η πιο καθοριστική στιγμή ήρθε όταν επισκέφτηκε έναν παθολόγο για έναν μικρό πονόλαιμο. Εκείνος, βλέποντάς τη, αντιλήφθηκε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Με το που ξεκινάει και μου το λέει, με έπιασαν τα κλάματα», επεσήμανε η παρουσιάστρια. Ο γιατρός της είπε ξεκάθαρα ότι διέκρινε ταραχή και θλίψη, πιθανή ένδειξη επιλόχειας κατάθλιψης – κάτι που η ίδια δεν είχε καταφέρει να παραδεχτεί στον εαυτό της μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η Ελίνα Παπίλα τονίζει ότι δεν ένιωσε ποτέ ταμπού να μοιραστεί αυτό που περνούσε. Ήταν ανοιχτή με τους δικούς της ανθρώπους και αναζήτησε υποστήριξη από την οικογένειά της, κάτι που τη βοήθησε να το ξεπεράσει χωρίς να φτάσει σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις.
«Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να το αναφέρω. Είχα πάρει τη μαμά μου και της είχα πει ότι θέλω να έρχεται για να μου κάνει παρέα. Το πέρασα πολύ χαλαρά γιατί έχουμε δει να συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους κάποιες γυναίκες», είπε συγκινημένη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Η ίδια είναι παντρεμένη με τον Αντώνη Κελαϊδίτη, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τρία υπέροχα παιδιά: τη 15χρονη Σοφία, τον 11χρονο Δημήτρη και τη μικρή τους κόρη, που γεννήθηκε το 2020. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η παρουσιάστρια επιθυμεί να στείλει το μήνυμα ότι η μητρότητα δεν συνοδεύεται πάντα μόνο από χαρά, αλλά μπορεί να φέρει μαζί της προκλήσεις που χρειάζονται προσοχή και στήριξη.

Τι είναι η επιλόχειος κατάθλιψη

Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μια σοβαρή μορφή κατάθλιψης που εμφανίζεται μετά τον τοκετό και επηρεάζει περίπου 1 στις 7 γυναίκες. Είναι πιο έντονη και πιο παρατεταμένη από τα συνηθισμένα «baby blues».

Συμπτώματα:

  • Επίμονη θλίψη και κλάματα
  • Αίσθημα απομόνωσης
  • Άγχος, ταραχή
  • Σκοτεινές σκέψεις
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες
  • Δυσκολία σύνδεσης με το μωρό
  • Διαταραχές ύπνου και όρεξης

Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι αντιμετωπίσιμη με ψυχολογική υποστήριξη, θεραπεία και, όπου χρειάζεται, φαρμακευτική αγωγή. Το σημαντικότερο είναι οι γυναίκες να ζητούν βοήθεια εγκαίρως και χωρίς φόβο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΙΝΑ ΠΑΠΙΛΑ
 |
ΕΠΙΛΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top