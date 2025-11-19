Ελλη Κοκκίνου: «Είμαι στη φάση του "αφήστε με ήσυχη". Θέλω τον χώρο μου»

Όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την προσωπική της ζωή

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη γυναικεία της ταυτότητα, την καθημερινότητά της, το φλερτ, τη σχέση με τον γιο της και το ενδεχόμενο να ξαναμπεί σε νέα σχέση. 

Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ η γυναικεία μου φύση, ποτέ δε σκέφτηκα, αν ήμουν άντρας τι θα έκανα. Ήμουν πάντα αγοροκόριτσο. Στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν αυτό το θηλυκό που μπορεί να νομίζει κάποιος. Μου άρεσε να μαθαίνω να αλλάζω τα λάδια, να πλένω το αυτοκίνητο, να ασχολούμαι με ό,τι έβλεπα από τα αδέλφια μου. Δε μου άρεσε ποτέ το ‘νιαούρισμα’. Καθόλου, ούτε μικρή», είπε αρχικά.  

Η Έλλη Κοκκίνου είναι από τις πιο εντυπωσιακές κυρίες του ελαφρολαϊκού τραγουδιού\

Η Έλλη Κοκκίνου είναι από τις πιο εντυπωσιακές κυρίες του ελαφρολαϊκού τραγουδιού

«Το μεγαλύτερο ποσοστό μέσω social δεν μπορώ να το πω φλερτ. Για μένα δεν είναι φλερτ, δεν το συζητάω. Επειδή δε βγαίνω πολύ, σχεδόν σπάνια, κακώς, δεν έχω πολλές ευκαιρίες. Αυτό θέλω να το αλλάξω. Φέτος θα αρχίσω να βγαίνω», πρόσθεσε, γελώντας η τραγουδίστρια.  

Έλλη Κοκκίνου: H ηλικία, η μάχη με τα κιλά, ο γιος & οι έρωτες της ζωής της

Για τον γιο της που θα μετακομίσει στο εξωτερικό για σπουδές, η γνωστή τραγουδίστρια είπε: «Δεν την έχω ζήσει ακόμα αυτή τη μετάβαση. Είναι χαρμολύπη… Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανοίξουν οι ορίζοντές του, που θα ζήσει μόνος του και θα κάνει αυτό που θέλει. Από την άλλη, ξέρω ότι η καθημερινότητά μου θα αλλάξει. Δε θα υπάρχει το ‘κάθε μέρα καλημέρα, κάθε βράδυ καληνύχτα’, το να του μαγειρέψω, να τον πάω για ψώνια, να ασχοληθώ. Θα υπάρχει μια βουβαμάρα στο σπίτι και δεν ξέρω αν θα τρελαθώ ή αν θα πέσω σε κατάθλιψη. Προσπαθώ να το αποδεχτώ. Αλλά θα έχω πάντα ένα έτοιμο βαλιτσάκι να πάρω το αεροπλάνο και να πάω».

Η ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιο της, Αλέξανδρου

Όσο για το ενδεχόμενο να ξαναφτιάξει τη ζωή της, η Έλλη Κοκκίνου είπε: «Είμαι στη φάση του “αφήστε με ήσυχη”. Θέλω τον χώρο μου, έτσι έχω μάθει. Μου αρέσει να κάνω ό,τι θέλω, να κινούμαι όπως θέλω. Αν όμως ερωτευτώ και πάθω πλάκα αυτό θα αλλάξει. Ο έρωτας τα αλλάζει αυτά. Μπορεί να μη θέλω κάθε μέρα να ξυπνάμε μαζί, αλλά κάποιες μέρες ναι. Θα βρεθεί ο ρυθμός. Έχω πολλά χρόνια να βιώσω μια σχέση με συγκατοίκηση, μου αρέσει που κάνω ό,τι θέλω». 

Η Έλλη Κοκκίνου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Έλλη Κοκκίνου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
