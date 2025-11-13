First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, το ραντεβού ανάμεσα στον Δημήτρη και την Τζουλιάνα εξελίχθηκε σε μια τρυφερή, αλλά και ειλικρινή συνάντηση, γεμάτη χαμόγελα, ευγένεια και... φλερτ! Από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν, υπήρξε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με τον Δημήτρη να ξεχωρίζει για την ευγένειά του και την Τζουλιάνα για την αμεσότητά της. Και οι δύο μπήκαν στο εστιατόριο του First Dates με διάθεση να γνωριστούν, να περάσουν όμορφα και —ποιος ξέρει— ίσως να βρουν το ταίρι τους.

Δες το First Dates

Το δείπνο τους κύλησε ομαλά, με συζήτηση για τη ζωή, τη δουλειά και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ η στιγμή που συζητούσαν για το γλυκό έκλεψε τις εντυπώσεις. Όταν ήρθε το επιδόρπιο, ο Δημήτρης εντυπωσιάστηκε από την κίνηση της Τζουλιάνας να τον ταΐσει με το κουτάλι της. «Η κίνησή της να με ταΐσει με το κουτάλι από το γλυκό ήταν πάρα πολύ ωραία», είπε συγκινημένος. «Με ξάφνιασε ευχάριστα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το γλυκό ήταν υπέροχο. Όλα στα κόκκινα!». Το κόκκινο, άλλωστε, ήταν το χρώμα της βραδιάς — από το γλυκό έως και τα ρούχα της Τζουλιάνας, σαν να συμβόλιζε τη ρομαντική διάθεση της στιγμής.

Η ατμόσφαιρα στο εστιατόριο ήταν ζεστή, όπως πάντα. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με το γνωστό της χαμόγελο, φρόντιζε να κάνει τους συμμετέχοντες να νιώθουν άνετα και να αφεθούν στη μαγεία του πρώτου ραντεβού. Ο Τάσος από την μπάρα πρόσθετε τις δικές του πινελιές με σχόλια και συμβουλές, ενώ οι σερβιτόροι φρόντιζαν κάθε λεπτομέρεια, δημιουργώντας την τέλεια εμπειρία για ένα αξέχαστο “first date”.

Ο Δημήτρης, με τον ευγενικό του τρόπο, δεν άφησε αμφιβολία για το πόσο gentleman είναι, αφού όταν ήρθε η ώρα του λογαριασμού, είπε αμέσως: «Θα πληρώσω εγώ». Η κίνηση αυτή ενθουσίασε την Τζουλιάνα, που δεν έκρυψε τον θαυμασμό της: «Πολύ gentleman, πραγματικά! Μου άρεσε σαν άνθρωπος ο Δημήτρης. Ήταν ευγενικός, προσεκτικός και πολύ ήρεμος απέναντί μου».

Όμως, όταν ήρθε η στιγμή της ερώτησης που όλοι περίμεναν —αν θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού— οι απαντήσεις διέφεραν. Η Τζουλιάνα, χαμογελαστή και αισιόδοξη, απάντησε: «Εννοείται θα ξαναβγούμε ραντεβού, αν το θελήσει, γιατί όχι;». Ο Δημήτρης, όμως, φάνηκε πιο επιφυλακτικός. Με ειλικρίνεια είπε: «Δε θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού εγώ. Εντάξει, τώρα πρέπει να το βρούμε, να πιούμε έναν καφέ να τα πούμε ξανά, αλλά είναι δύσκολο… Εγώ μένω εδώ, εκείνη στο Αγρίνιο. Ακόμα και για έναν καφέ είναι απόσταση».

Η Τζουλιάνα, ωστόσο, δεν πτοήθηκε από την απόσταση: «Εμένα η απόσταση δεν με πειράζει. Μπορούσαμε άνετα να βρούμε έναν τρόπο να βρεθούμε, να γνωριστούμε καλύτερα. Μπορεί να μην ήταν έτοιμος ακόμη να ξεκινήσει κάτι».

Το ραντεβού έκλεισε με χαμόγελα και αμοιβαία εκτίμηση. Μπορεί να μην υπήρξε η φλόγα που θα τους οδηγούσε άμεσα σε μια σχέση, αλλά και οι δύο παραδέχτηκαν ότι πέρασαν πολύ όμορφα. Ο Δημήτρης είπε χαρακτηριστικά: «Πέρασα πολύ όμορφα, ήταν κάτι διαφορετικό». Και η Τζουλιάνα πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, και θα το ξανάκανα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Το First Dates συνεχίζει να αποδεικνύει πως κάθε ραντεβού, είτε καταλήγει σε έρωτα είτε όχι, είναι μια ευκαιρία για νέα εμπειρία και αυτογνωσία. Με τη ζεστή καθοδήγηση της Ζενεβιέβ, το φιλικό προσωπικό και την ατμόσφαιρα του πιο ρομαντικού εστιατορίου της τηλεόρασης, κάθε επεισόδιο θυμίζει πως «ο έρωτας δεν έχει εποχή» — και μπορεί να ξεκινήσει από μια ματιά, ένα χαμόγελο ή ένα κουτάλι γλυκό.