Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!

Η τρυφερή ανάρτησή του καταξιωμένου δημοσιογράφου

13.11.25 , 21:28 Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη του Σταμάτη Μαλέλη στη Φαίη Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χαρά κι η συγκίνηση του Σταμάτη Μαλέλη δεν περιγράφονται, καθώς η κόρη του Δέσποινα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με τον ίδιο να μοιράζεται μια τρυφερή στιγμή στα social media.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων κι ενημέρωσης του Mega, βρέθηκε στο πλευρό της κόρης του που τον έκανε παππού, για να τη συγχαρεί και να τη στηρίξει σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. 

Δέσποινα Μαλέλη: Παντρεύτηκε η κόρη των Σταμάτη Μαλέλη & Μαρίας Σταματέρη

Έξω από το Πάντειο, η Δέσποινα, η οποία ανήκει στο δυναμικό του Star.gr, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή, φορώντας την τήβεννο και κρατώντας το πτυχίο της στην Κοινωνιολογία, ενώ ο πατέρας της τη φίλησε τρυφερά στο μάγουλο, με το χαμόγελο να μαρτυράει την απέραντη χαρά κι υπερηφάνειά του.

Η Δέσποινα Μαλέλη με τον σύζυγό της, Φάνη Μπολάνο

Η Δέσποινα Μαλέλη με τον σύζυγό της, Φάνη Μπολάνο

Η στιγμή απαθανατίστηκε σε μια συγκινητική φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στο προφίλ του στο Instagram. Στην τελετή αποφοίτησης ήταν κι ο σύζυγος της Δέσποινας, Φάνης Μπολάνος.

Σταμάτης Μαλέλης: «Το καμάρι του πατέρα»

Ο Σταμάτης Μαλέλης συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Το καμάρι του πατέρα. Και σ’ ανώτερα κοριτσάκι μου!».

Μέσα σε λίγη ώρα, η ανάρτηση κατακλύστηκε από ευχές και συγχαρητήρια μηνύματα φίλων και συναδέλφων, που μοιράστηκαν τη χαρά του περήφανου πατέρα.

Η ανάρτηση του Σταμάτη Μαλέλη
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΕΛΗΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΕΛΗ
