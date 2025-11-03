Χατζίδου για Λάσπα: «Ήταν σε πρωινή εκπομπή κι έχει φάει... γλυκό ψωμάκι»

Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας που σχολιάστηκαν έντονα

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δήλωση της Κατερίνας Λάσπα, ότι: «Δε βρίσκω λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών» δεδομένου πως τα μερίδια τηλεθέασης που σημειώνουν σε πραγματικούς τηλεθεατές είναι χαμηλά. σχολίασε η Ελένη Χατζίδου κι οι συνεργάτες της στο Breakfast@Star τη Δευτέρα.

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε όσα είπε η Κατερίνα Λάσπα

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε όσα είπε η Κατερίνα Λάσπα

«Έχω βαρεθεί κι έχω κουραστεί να αφορίζουν την τηλεόραση, συγκεκριμένα είδη εκπομπών», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου. «Τώρα, μιλάμε για μια παρουσιάστρια που ήταν σε πρωινή εκπομπή, που έχει φάει γλυκό ψωμάκι… Είχε πάει προχθές να επικοινωνήσει ότι ήθελε να επικοινωνήσει στον Γιώργο Λιάγκα ως καλεσμένη. Έκαναν και πλάκα, μεταξύ σοβαρού κι αστείου, ότι "θέλω να έρθω συμπαρουσιάστριά σου, πάρε με"». 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως στεναχωρημένη-απογοητευμένη που δε βρίσκεται στα πράγματα»

Τις ίδιες δηλώσεις σχολίασε κι η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day. Η παρουσιάστρια του Alpha ήταν δυσαρεστημένη με τη στάση της συναδέλφου της.

Λάσπα για το διαζύγιό της: «Πένθησα βαθιά την έννοια της οικογένειας»

«Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί η Κατερίνα ξέρω ότι είναι ένα πολύ ανοιχτό και καλό παιδί, που δεν ασχολείται… τώρα να λες στον αέρα για εν ενεργεία εκπομπές ότι "Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τα πρωινά, αφού η μερίδα τηλεθέασης είναι μικρή"», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα και πρόσθεσε: «Επειδή είναι πολύ έξυπνη και πολύ έμπειρη η κυρία Λάσπα, θα έπρεπε να ξέρει ότι με μια τέτοια δήλωση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως στεναχωρημένη-απογοητευμένη που δε βρίσκεται στα πράγματα».

Χατζίδου για Λάσπα: «Ήταν σε πρωινή εκπομπή κι έχει φάει... γλυκό ψωμάκι»

Δείτε όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την Κατερίνα Λάσπα

«Μπορεί όντως αυτή να είναι η πραγματική της άποψη και να μην εκπορεύεται από συναισθήματα απογοήτευσης κι απόρριψης, αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι εκτός και κάνεις μια τέτοια δήλωση. Ο άλλος πιο εύκολα θα σκεφτεί ότι τα λέει επειδή βρίσκεται εκτός κι όχι επειδή είναι η πραγματική της άποψη, που μπορεί και να είναι», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Back to Top