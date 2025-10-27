Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

«Ferrari», «Queer», «I'm still Here» στη ζώνη Sunday Premiere

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!
Ο Νοέμβριος έρχεται με άκρως συναρπαστική, γκαζωμένη, Oscar-ική και καταιγιστική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και τo Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Ferrari», «Queer», «I'm still Here», τις νέες σειρές «Outlander: Blood of My Blood», «The Hunting Wives», «Those who Lived» καθώς και special αφιερώματα στον ηθοποιό Adam Driver και στην τριλογία με ήρωα τον Robert Langdon βασισμένο στα βιβλία του Dan Brown και τις ταινίες «Da Vinci Code», «Αngels & Damons» & «Inferno».

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Νοεμβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ με τις μεγάλες ταινίες «Ferrari» (υποψήφια ταινία για βραβεία BAFTA, SAG, Φεστιβάλ Βενετίας, 2/11), «Eden» (9/11), «Queer» (υποψήφιος ο Daniel Craig για Χρυσή Σφαίρα, 16/11), «I'm still Here» (Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, 23/11) και «Finestkind» (30/11).

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν «Bangkok Dog» (1/11), «F... Marry kill» (8/11), «Shadow Force» (15/11), «Kill» (22/11) και «Slingshot» (29/11) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Broke» (4/11), «Café 404» (συμπαραγωγή της Nova, 11/11), «Cocorico» (18/11) και «Bonnard: Pierre and Marthe» (25/11).

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Brothers» (6/11), «Sahara» (13/11), «Perfume: The Story of a Murderer» (20/11), «Apocalypto» (27/11). Παράλληλα οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Breathe»-14/11 και «Hell of a Summer»-28/11), «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «Sex»-5/11, «Crossing»-12/11, «Shayda»-26/11), «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (ξεχωρίζει το κλασικό «Dirty Dancing»-9/11) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, 3 συνολικά νέες σειρές που θα συναρπάσουν. Πρόκειται για τη ρομαντική δραματική σειρά «Outlander: Blood of My Blood» (πρεμιέρα 20/11 και κάθε Πέμπτη στις 22:00), τη σειρά μυστηρίου – θρίλερ «The Hunting Wives» (πρεμιέρα 9/11 και κάθε Κυριακή στις 22:00) και τη δραματική σειρά «Those who Lived» (πρεμιέρα 25/11 και κάθε Δευτέρα στις 22:00). Παράλληλα από 3/11 και κάθε Δευτέρα στις 21:00 θα προβάλλεται η 3η σεζόν της σειράς «Professor T». Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Twisted Metal season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «This City is Ours» (κάθε Παρασκευή στις 22:00) και «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

Ο Νοέμβριος έχει και δύο special αφιερώματα για τους σινεφίλ, τον ένα αφορά στον νέο star του Hollywood, Adam Drover και το άλλο στις ταινίες που βασίστηκαν στα βιβλία του Dan Brown. Με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα «Ferrari» κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβληθούν ταινίες με πρωταγωνιστή έναν από νέους μεγάλους star του Hollywood, Adram Driver, όπως «Silence» στις 6/11 (υποψήφιο για Oscar Best Achievement in Cinematography), «Hungry Hearts» στις 13/11 (4 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας), «Paterson» στις 20/11 (1 βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών), «Megalopolis» στις 27/11 (υποψηφιότητα για τον Χρυσό Φοίνικα η ταινία του Francis Ford Coppola) και ξανά «Ferrari» στις 27/11. Ταυτόχρονα, το διάστημα Παρασκευή 28-Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα προβληθούν κάθε βράδυ στις 22:00 στο Novacinema2 οι ταινίες «Da Vinci Code» (28/11), «Αngels & Damons» (29/11) και «Inferno» (30/11), με ήρωα τον Robert Langdon και βασισμένες στα βιβλία best seller του Dan Brown.

Novacinema: Καθηλωτικός Νοέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες!

Στο Novalifε και στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» που προβάλλεται κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ντοκιμαντέρ για γυναίκες – πρωταγωνίστριες της ζωής (Versace: Pain & Glory-4/11, Ava Gardner, The Gipsy of Hollywood-11/11, Jodie Foster, Hollywood Under the Skin-18/11 και Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship-25/11). Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon» και μετά το show θα κάνει πρεμιέρα η σειρά «Μagpie Μurders: Μoonflower Μurders (από 11/11). Τα Σαββατοκύριακα στις 21:30 μεταδίδεται η 20η σεζόν του δημοφιλούς America’s Got Talent.

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Νοέμβριο φέρνουν τις σειρές «Flowers in the Attic: The Origin» και «Miss Austen».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Νοεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

