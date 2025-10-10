GNTM: «Ιστορικό casting!» - Οι auditions έκλεισαν, ώρα για bootcamp!

Οι auditions του GNTM ανήκουν πλέον στο παρελθόν και η αγωνία κορυφώνεται! Οι κριτές ολοκλήρωσαν την επιλογή των 50 επικρατέστερων διαγωνιζομένων, οι οποίοι ετοιμάζονται να μπουν στη φάση του bootcamp, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός ανεβαίνει κατακόρυφα.

Από εδώ και πέρα ξεκινούν τα πραγματικά δύσκολα – δύο απαιτητικά challenges θα καθορίσουν ποιοι θα κερδίσουν μια θέση στο πολυπόθητο σπίτι του GNTM.

Η πρώτη δοκιμασία, που φέρει τον τίτλο ID Posing, θα αποδείξει ποιοι διαθέτουν πραγματικά αυτό το «κάτι» που χρειάζεται ένα μοντέλο.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν την προσωπικότητά τους μέσα από πρωτότυπες πόζες και αυθεντική παρουσία μπροστά στην κάμερα. Η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και η άνεση μπροστά στον φακό θα είναι τα κλειδιά για να ξεχωρίσουν. Από τους 50, μόνο οι 40 θα καταφέρουν να προχωρήσουν στο εντυπωσιακό Grand Défilé, που θα καθορίσει ποιοι θα μπουν στο σπίτι του GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας: «Ιστορικό casting! Από όλες τις χρονιές του GNTM, είστε μακράν οι καλύτεροι!».

Αντίστοιχα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας το φετινό casting “σοκαριστικό”, ενώ τόνισε πως το επίπεδο είναι πιο υψηλό από ποτέ.

Οι διαγωνιζόμενοι δείχνουν εξίσου αποφασισμένοι. Ένας από αυτούς είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα: «Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, ειδικά στα αγόρια, αλλά είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Οι κριτές ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προειδοποίησε τους συμμετέχοντες ότι φέτος «η διαδικασία έχει αλλάξει»: «Τα έχετε πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής, αλλά τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Μπαίνουμε σε ρυθμούς φωτογραφήσεων και το πρώτο challenge, το ID Posing, θα είναι η πρώτη σας μεγάλη δοκιμασία».

Το bootcamp του GNTM ξεκινά με ανεβασμένες προσδοκίες και υπόσχεται εκπλήξεις, ένταση και πολλές ανατροπές. Το μόνο σίγουρο; Μόνο οι πιο δυνατοί – και πιο φωτογενείς – θα περάσουν την πόρτα του σπιτιού!