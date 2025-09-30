Η Στέλλα Γεωργιάδου φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο αλλης εποχής

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιώργος είναι κομμωτής και ζει στον Πειραιά. Μπορεί το αντικείμενο, που του έφεραν ως δώρο, να μη βρήκε θέση στο κατάστημά του, ίσως, όμως, να αναγνωριστεί, επιτέλους, η αξία του στο Cash Or Trash! Η Άννα – Μαρία Ρογδάκη, για ακόμα μια φορά, ανοίγει μια γέφυρα μέσα από μια ιστορία της και διεκδικεί επίμονα το αντικείμενο. Πόσο θα συνεχίσει να επιμένει, όμως, όταν έχει απέναντί της τον Θάνο Μαρίνη, την Άντα Πανά και τον Άλεξ Σταυρίδη, οι οποίοι διεκδικούν για τον ίδιο ακριβώς λόγο τους φάρους του Γιώργου; Οι προσφορές των μηχανόβιων «μαρσάρουν» και ετοιμάζονται για…κόντρες!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Στέλλα Γεωργιάδου έρχεται στο Cash or Trash από το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο, όχι για να τραγουδήσει κάποια από τις επιτυχίες της, αλλά για να μας ταξιδέψει, με το αντικείμενό της, σε μια άλλη εποχή, ίσως και πίσω στη Βικτοριανή περίοδο.

Η Στέλλα ανυπομονεί να μάθει την αλήθεια για την προέλευση του αντικειμένου της, καθώς ήταν δώρο κρυφού θαυμαστή της με βασιλική καταγωγή!

Ένας δίμετρος ιππότης περιμένει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash έτοιμος όχι για να διεκδικήσει τη Δέσποινα Μοιραράκη, αλλά την καλύτερη προσφορά από τους αγοραστές! Το αντικείμενο του δημοσιογράφου Βαγγέλη με καταγωγή από την Καβάλα, είναι σε άριστη κατάσταση και πρόκειται για τη δεύτερη ολοκληρωμένη πανοπλία που έρχεται στην εκπομπή και αναζητά έναν αγοραστή, που θα κάνει μια υψηλή προσφορά για να την αποκτήσει!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

