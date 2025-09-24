«Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»

Σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη ο Βασίλης Καζούλης μίλησε για την πορεία του και την προσωπική του ζωή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναφέρθηκε στην κόρη του, την οποία απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, ενώ αποκάλυψε πως δεν υπήρχαν «Φανή» και «Άννα» στα ομώνυμα τραγούδια του, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία.

«Η κόρη μου έχει πάρει από εμένα και είναι χαλαρή και γλυκιά. Σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Νομίζω καταλαβαίνει ποιος είμαι, έρχεται στις συναυλίες και χαίρεται. Είναι 16 ετών. Έκανα την κόρη μου σε ηλικία… παππού! Να τα λέμε όλα. Είμαι εκεί 100%, δεν το συζητώ. Έτσι τα έφερε η ζωή. Οι γονείς μου δεν μου έλεγαν μπράβο αλλά ήταν χαμογελαστοί» ανέφερε ο Βασίλης Καζούλης στο «Στούντιο 4», όπου βρέθηκε καλεσμένος την Τετάρτη 24/9.

Βασίλης Καζούλης: Η σπάνια αναφορά στην κόρη του

«Η Άννα και η Φανή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έλεγα να μη βάλω Μάνα και φανώ γραφικός… Μετά ήρθε μια Άννα! Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ο πόθος μου ήταν να γράψω στίχους. Αυτό ήθελα να κάνω, μου έβγαινε. Τα πρώτα τραγούδια ήταν τόσο απλά και αστεία, δεν τα κράτησα. Η Φανή ακουγόταν αλλά δεν είχε βγει το πρόσωπό μου. Τα ραδιόφωνα δεν έλεγαν το όνομα. Μετά τον τρίτο δίσκο άρχισε να ακούγεται το όνομα μου. Δεν εισέπραξα τίποτα, δεν είχα τον τρόπο να το κάνω. Δεν είχα γνωστούς στον μουσικό χώρο», αποκάλυψε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Σε άλλο σημείο περιέγραψε τη στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το τραγούδι και πώς άλλαξε τελικά γνώμη: «Κάποια στιγμή κουράζεσαι, νιώθεις αδικίες. Υπάρχει μία στιγμή που είχα απαυδήσει και είμαι μετρό και ανεβαίνω τις σκάλες… Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι τελείωσε για μένα το τραγούδι και θα πάω στους δικούς μου στη Ρόδο, η ζωή μου εδώ τελειώνει και πάω παρακάτω. Τότε είναι ένα κορίτσι από πίσω μου, μου πιάνει το χέρι και μου λέει “σε παρακαλούμε μην μας παρατήσεις, μην μας αφήσεις”, χωρίς να ξέρει τίποτα», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Καζούλης.