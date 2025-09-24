«Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»

Ποιος πολύ γνωστός καλλιτέχνης έκανε αυτήν τη δήλωση;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 21:26 Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
24.09.25 , 21:20 Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις
24.09.25 , 21:15 Ελένη Βουλγαράκη: Ταξίδι στη Λισαβόνα για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη
24.09.25 , 21:01 Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram
24.09.25 , 20:53 Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
24.09.25 , 20:52 Πώς βαθμολόγησαν Αντετοκούνμπο και Φουρνιέ παλιές εμφανίσεις του Ολυμπιακού
24.09.25 , 20:39 Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
24.09.25 , 20:23 Ο Βασίλειος Κωστέτσος σχολιάζει τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού
24.09.25 , 20:20 Η Pirelli Design «κλέβει» την παράσταση
24.09.25 , 20:11 Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Γιόρτασαν τα 3α γενέθλια του γιου τους
24.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δε βρήκε τη λέξη που πάει πακέτο!
24.09.25 , 19:39 Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ
24.09.25 , 19:38 «Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»
24.09.25 , 19:05 Τυφώνας Ραγκάσα: «Σαρώνει» την Κίνα - Στους 17 οι νεκροί στην Ταϊβάν
24.09.25 , 18:57 Ειδικό επίδομα ΑμεΑ 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βοιωτία: Η φωτογραφία - κλειδί που «έριξε» φως στην υπόθεση
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
Θάνατος 20χρονου: Συνελήφθησαν πλοίαρχος & Α' μηχανικός του Blue Star Χίος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη ο Βασίλης Καζούλης μίλησε για την πορεία του και την προσωπική του ζωή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναφέρθηκε στην κόρη του, την οποία απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, ενώ αποκάλυψε πως δεν υπήρχαν «Φανή» και «Άννα» στα ομώνυμα τραγούδια του, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία. 

«Η κόρη μου έχει πάρει από εμένα και είναι χαλαρή και γλυκιά. Σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Νομίζω καταλαβαίνει ποιος είμαι, έρχεται στις συναυλίες και χαίρεται. Είναι 16 ετών. Έκανα την κόρη μου σε ηλικία… παππού! Να τα λέμε όλα. Είμαι εκεί 100%, δεν το συζητώ. Έτσι τα έφερε η ζωή. Οι γονείς μου δεν μου έλεγαν μπράβο αλλά ήταν χαμογελαστοί» ανέφερε ο Βασίλης Καζούλης στο «Στούντιο 4», όπου βρέθηκε καλεσμένος την Τετάρτη 24/9. 

Βασίλης Καζούλης: Η σπάνια αναφορά στην κόρη του

Βασίλης Καζούλης: Η σπάνια αναφορά στην κόρη του

«Η Άννα και η Φανή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έλεγα να μη βάλω Μάνα και φανώ γραφικός… Μετά ήρθε μια Άννα! Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ο πόθος μου ήταν να γράψω στίχους. Αυτό ήθελα να κάνω, μου έβγαινε. Τα πρώτα τραγούδια ήταν τόσο απλά και αστεία, δεν τα κράτησα. Η Φανή ακουγόταν αλλά δεν είχε βγει το πρόσωπό μου. Τα ραδιόφωνα δεν έλεγαν το όνομα. Μετά τον τρίτο δίσκο άρχισε να ακούγεται το όνομα μου. Δεν εισέπραξα τίποτα, δεν είχα τον τρόπο να το κάνω. Δεν είχα γνωστούς στον μουσικό χώρο», αποκάλυψε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Σε άλλο σημείο περιέγραψε τη στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το τραγούδι και πώς άλλαξε τελικά γνώμη: «Κάποια στιγμή κουράζεσαι, νιώθεις αδικίες. Υπάρχει μία στιγμή που είχα απαυδήσει και είμαι μετρό και ανεβαίνω τις σκάλες… Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι τελείωσε για μένα το τραγούδι και θα πάω στους δικούς μου στη Ρόδο, η ζωή μου εδώ τελειώνει και πάω παρακάτω. Τότε είναι ένα κορίτσι από πίσω μου, μου πιάνει το χέρι και μου λέει “σε παρακαλούμε μην μας παρατήσεις, μην μας αφήσεις”, χωρίς να ξέρει τίποτα», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Καζούλης. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΟΥΛΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top