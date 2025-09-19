Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα συγκινητικά λόγια της για το GNTM 6

Με κόκκινη τουαλέτα λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει έναν ρόλο – κλειδί που σύντομα θα αποκαλυφθεί. Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται φέτος οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραμένει στη θέση της ως creative director.

Απόψε η πρεμιέρα του GNTM: Τα νέα πρόσωπα, οι κριτές και τα μεγάλα έπαθλα

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του διαγωνισμού μόντελινγκ στο Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στα προσωπικά της social media μία φωτογραφία της και τόνισε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο φετινό project. Συγκεκριμένα, πόσταρε μια φωτογραφία στο Instagram όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με κατακόκκινη τουαλέτα κι έγραψε: «Απόψε στις 21:00 το GNTM ξαναγράφεται. Κι αυτή η λέξη περιγράφει απόλυτα και όσα θα δείτε αλλά και όσα νιώθω. Απόψε για μένα κλείνει ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος. Ο δικός μας».

Επίσης, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα της, επισημαίνοντας: «Και έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε αυτόν με τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε μένα, τους παλιούς και νέους συνεργάτες που έγιναν μια δεμένη ομάδα, και φυσικά όλους εσάς. Γιατί τίποτα δεν γράφεται μόνο του… είμαστε όλοι μαζί».

Δείτε την ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το GNTM:

 

 

GNTM
 |
GNTM 6
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
