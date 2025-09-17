«CAFE 404»: Στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα συμπαραγωγή της Nova!

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στις ταινία «CAFE 404» η οποία η ξεκινάει το κινηματογραφικό της ταξίδι με την επίσημη πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Η ταινία μετά την πρεμιέρα της στο σινεμά, θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Vassilis Koukalani και ο Kris Radanov.

Το «CAFÉ 404», είναι μία σύγχρονη dark comedy που μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του CAFE 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών. Καθώς η νύχτα προχωρά, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, τοπικούς κακοποιούς και απροσδόκητους ταξιδιώτες, ενώ οι σχέσεις τους δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται.

Στην εκπομπή «Off Screen», με την κριτικό κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου έδωσαν το «παρών» o πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Τσιλιφώνης και ο άνθρωπος με τα πιο θανατηφόρα one-liners της ταινίας, Jerome Kaluta, οι οποίοι μιλούν για την πρόκληση και την απόλαυση να γυρίσεις ένα «αλά Γκάι Ρίτσι» action comedy στην Ελλάδα.

Με την ταινία «CAFE 404» η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!