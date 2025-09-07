Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία

Μια υπέροχη περιπέτεια με δυνατά οικολογικά μηνύματα!

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής, ινδικής, ιρλανδικής, κινεζικής συμπαραγωγής 2016

Μια υπέροχη περιπέτεια με δυνατά οικολογικά μηνύματα! Ο Νορμ, μια πολική αρκούδα, μπορεί να μην ξέρει να κυνηγά, μπορεί, όμως να μιλάει στους ανθρώπους, ένα σπάνιο χάρισμα που είχε και ο παππούς του, που κάποτε βασίλευε στην Αρκτική.

Για εκείνον ένα είναι το σύνθημα: στην Αρκτική δε χωράνε τουρίστες!

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία

Όμως, ένας μανιακός, δισεκατομμυριούχο εργολάβος απειλεί να χτίσει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, ακριβώς στην αυλή του Νορμ! Ο Νορμ καταλαβαίνει πως πρέπει να κάνει κάτι για να σώσει τον τόπο του.

Χωρίς να χάνει χρόνο και με την παρότρυνση του γλάρου μέντορα του, θα αφήσει την οικογένεια του και θα ταξιδέψει ως λαθρεπιβάτης σε ένα πλοίο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, για να σταματήσει το μεγάλο κακό, παρέα με τρία μικρούλικα, σκανταλιάρικα τρωκτικά, ως τους πιστούς του σύμμαχους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τρέβορ Γουόλ, Λίζα Ορτίς

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία

Ο Πολικός Αρκούδος και οι Ανίκητοι: Δείτε On Demand την ταινία

Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
ΤΑΙΝΙΑ
ΤΑΙΝΙΕΣ STAR
