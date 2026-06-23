Φαίη Σκορδά: Δείτε την σε εντυπωσιακές ασκήσεις pilates

Η Φαίη Σκορδά είναι μία από τις πιο κομψές Ελληνίδες της showbiz, και φροντίζει πάντοτε τον εαυτό της. Γυμνάζεται συστηματικά για να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση και το καλλίγραμμο σώμα της και συχνά, μοιράζεται στιγμιότυπα από την προπόνηση της αλλά και από τις καθημερινές δραστηριότητες της, με τους ακόλουθους της στα social media.

Πρόσφατα, ανέβασε ένα story στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να εκτελεί με απόλυτη προσήλωση και πειθαρχία τις ασκήσεις pilates που της έχει αναθέσει ο γυμναστής της, και οι οποίες είναι άκρως απαιτητικές.

Βέβαια, το αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα την Φαίη Σκορδά, καθώς με τη βοήθεια της εκγύμνασης, μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο δύσκολο καθημερινό της πρόγραμμα, στην τηλεόραση, στισ δημόσιες εμφανίσεις της αλλά και στα ...καθήκοντα της ως μητέρα.

Φωτογραφία NDP / Aνδρέας Νικολαρέας

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, και να παντρευτεί (σε κλειστό κύκλο) με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Τα οφέλη του pilates

Το πιλάτες (Pilates) είναι μια εξαιρετική μορφή άσκησης χαμηλής έντασης που ενδυναμώνει ολόκληρο το σώμα. Εστιάζει στη ενδυνάμωση του κορμού (πυρήνα), τη βελτίωση της στάσης, την ευλυγισία και τον έλεγχο της αναπνοής, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία

Είναι ιδανικό για όλους, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης ή ηλικίας (από αρχάριους έως αθλητές και εγκύους). Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με το βάρος του σώματος (Mat) είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως το κρεβάτι Reformer.