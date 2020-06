Διατροφή και καλοκαίρι: Ποιες τροφές έχουμε περισσότερο ανάγκη

Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά, φέτος, μερικά κύματα καύσωνα έκαναν την εμφάνισή τους αρκετά πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Μήπως, τώρα, ήρθε η ώρα να δροσιστείς; Ένας πολύ αποτελσματικός τρόπος για να τα καταφέρεις, είναι αυτός της «έξυπνης» διατροφής.

Ναι, υπάρχουν μερικές τροφές που και λίγες θερμίδες έχουν και μπορούν να ρίξουν τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ σου προσφέρουν τη δροσιά που επιθυμείς.

Θαλασσινά: Η καλύτερη επιλογή σου για ισσοροπημένο γέυμα. Έχουν λίγες θερμίδες, σε φέρνουν πιο κοντά στις διακοπές και δίνουν καλοκαιρινή γεύση στον ουρανίσκο σου. Η σύνθεση και τα θρεπτικά τους στοιχεία ρίχνουν τη θερμοκρασία του σώματος, προσφέροντας εσωτερική ενυδάτωση.

Αγγούρι: Ή αλλιώς η τροφή που μπορεί να σε δροσίσει εύκολα, αφού πάει με όλα. Ως κύριο συστατικό στη σαλάτα σου ή ως μέρος ενός χορταστικού sandwich.

Γιαούρτι: Πέρα από το ότι μπορεί να δροσίσει τον οργανισμό σου, το γιαούρτι σε βοηθάει και σε άλλους σου στόχους: στο αδυνάτισμα και στην απόκτηση επίπεδης κοιλιάς. Δοκίμασε να το συνδυάσεις με μερικά φρούτα εποχής ή με λίγο μέλι.

Σπανάκι: Μπορεί να μη θεωρείται, σε καμία περίπτωση, καλοκαιρινό λαχανικό, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι σε θέση να «ρίξει» αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του σώματός σου. Άρα, το χρειάζεσαι και το καλοκαίρι. Δοκίμασε να το προσθέσεις στη σαλάτα σου ή αν δεν μπορείς να αντισταθείς στις πίτες, προτίμησε τη σπανακόπιτα.

Λεμόνι: Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (καλό για το ανοσοποιητικό σου) και νερό. Μπορείς είτε να το προσθέσεις ως συστατικό του φαγητού σου ή να ακολουθήσεις το χρυσό quote: when life gives you lemons, do a lemonade.

Κινόα: Την ακούς παντού. Πράγματι, αποτελεί το πιο κλασικό Fitness Trend των τελευταίων ετών. Όχι τυχαία. Ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, σε βοηθάει να αποκτήσεις επίπεδη κοιλιά και σου προσφέρει οξυγόνο δροσιάς σε μέρες που προβλέπονται καυτές.

Καρπούζι: Αν γυρίσεις τον χρόνο πίσω, θα θυμηθείς τη μαμά σου να σου λέει (ξανά και ξανά) ότι το να τρως καρπούζι είναι σαν να πίνεις νερό. Άρα, αφού το καρπούζι ισοδυναμεί με νερό και νερό σημαίνει ενυδάτωση, καταλαβαίνεις γιατί το συγκεκριμένο καλοκαιρινό φρούτο πρέπει να είναι η πρώτη σου επιλογή σε μία ημέρα υπερβολικά ζεστή.

Βερίκοκο: Ο πορτοκαλοκίτρινος καρπός με την ιδιαίτερη υφή και την υψηλή περιεκτικότητα του σε βιταμίνες και φυτικές ίνες, έχει και αυτός την ικανότητα να σου προσφέρει αίσθηση δροσιάς, όταν ο υδράργυρος «παίρνει» τα πάνω του.

Πεπόνι: Ανήκει στα καλοκαιρινά φρούτα. Κράτησε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι τα φρούτα της συγκεκριμένης εποχής σε ενυδατώνουν και σε δροσίζουν με ελάχιστες θερμίδες. Το πεπόνι, συγκεκριμένα, είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, αλλά και στις ιδιαίτερα χρήσιμες Α και C, ενώ έχει πολύ υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα που συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού. Δροσιά και αδυνάτισμα μαζί.

Αβοκάντο: Μπορείς να το προσθέσεις στη σαλάτα σου ή στο πρωινό σου, αφού ένα avocado toast σου προσφέρει όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι στο ξεκίνημα της ημέρας. Πέρα από την ανάσα δροσιάς που προσφέρει, το αβοκάντο, που είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μπορεί να σε βοηθήσει να ενεργοποιήσεις το μεταβολισμό σου και να αδυνατίσεις.