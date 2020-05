Άθληση και διατροφή: Η τέλεια συνταγή για ένα θρεπτικό γουακαμόλε

B A C K W O R K O U T Οι περισσότεροι στα γυμναστήρια παραμελούν τους μυς που δεν είναι ευδιάκριτοι με τα ρούχα. Ξοδεύουν όλο τους το χρόνο εστιάζοντας στο στήθος, τους ώμους και τους δικέφαλους μυς, με αποτέλεσμα να παραμελούν την πλάτη και τα πόδια. Και εκτός από το γεγονός ότι δεν παίρνουν σοβαρά την προπόνηση της πλάτης, οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να επιλέγουν τον λανθασμένο συνδυασμό ασκήσεων. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, καθώς οι καλά αναλογικά αναπτυγμένοι μύες της πλάτης συμβάλλουν κατά πολύ στην αισθητική του σώματος σου πέρα απο τη λειτουργικότητα του. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι η χρήση πάρα πολλών ασκήσεων απομόνωσης με αποτέλεσμα να μην στοχεύσουν σε όλο το οπίσθιο μυϊκό σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τους επιφανειακούς όσο και τους εν το βάθυ μυς. Οι τρεις κύριοι μύες που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της πλάτης και αυτοί που θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μια προπόνηση υπερτροφίας είναι: 1.Τραπεζοειδής μυς (ο οποίος χωρίζεται σε άνω και κάτω μοίρα) 2.Ρομβοειδής (που βρίσκεται κάτω από τον τραπεζοειδή μυ) 3.Πλατής ραχιαίος. Ενημερώσου και επίλεξε σοφά το πρόγραμμα που θα κάνεις στο γυμναστήριο. 👌😁 📸:@d.vassilios

