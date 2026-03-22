Η «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» (Consent) της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο από 17 Aπριλίου

22.03.26 , 13:53 Market Pass: Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά ύψους μέχρι και 1.200 ευρώ
22.03.26 , 13:09 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/3/2026 - 29/3/2025
22.03.26 , 13:04 Η «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» (Consent) της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο από 17 Aπριλίου
22.03.26 , 12:35 Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Ανασύρθηκαν 5 εγκλωβισμένοι
22.03.26 , 12:21 Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
22.03.26 , 12:04 Ιωάννινα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι στο αστυνομικό Μέγαρο
22.03.26 , 11:59 Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση
22.03.26 , 11:53 Και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι για Μουζακίτη
22.03.26 , 11:00 Ζέτα Μακρυπούλια: Απαστράπτουσα στην πρεμιέρα της
22.03.26 , 10:32 Τσαγκαράκης: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ που άνοιξε την έρευνα
22.03.26 , 10:26 Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
22.03.26 , 10:14 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
22.03.26 , 09:50 Άστατος ο καιρός σήμερα: Πότε αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία
22.03.26 , 09:09 Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Ανασύρθηκαν 5 εγκλωβισμένοι
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Η «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» (Consent) Της Νίνα Ρέιν Στο Σύγχρονο Θέατρο
Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird 12 €.

Επί σκηνής ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη.

Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία.

Η «Συναίνεση» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 στο National Theatre του Λονδίνου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο Harold Pinter του West End.

Το έργο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Susan Smith Blackburn Prize (2018), ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία που απονέμονται σε θεατρικά έργα γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαργιά

Η ενσυναίσθηση ίσως να αποτελεί προϋπόθεση για τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Αυτό υπονοεί η Νίνα Ρέιν, αφού με την εξουσία της γλώσσας τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε η αλήθεια. Ούτε η δικαιοσύνη. Ούτε η ηθική.

Μια τραγικωμωδία — ή καλύτερα μια ευφυής μαύρη κωμωδία — για τη σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική δικαιοσύνη και τη βιωμένη εμπειρία. Στην φρενήρη πορεία των οκτώ ηρώων της αποκαλύπτεται ένα πολύσημο αξιακό σύστημα με στάσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, νομικίστικες λογικές, πατριαρχικά ιδεολογήματα και κυρίως μια ηθική, που παραβιάζεται όταν και καταπώς βολεύει.

Ερωτήματα που δεν ζητούν μία απάντηση.

Κάθε απάντηση διεκδικεί τη δική της αλήθεια.

Δύο ασυμβίβαστες εκδοχές της αλήθειας.

Και όμως — η αλήθεια του ενός μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του άλλου.

Τα αδιέξοδα στα κενά δικαίου του δυτικού κόσμου.

Οι θύτες που γίνονται θύματα και τα θύματα κατηγορούμενοι. Μια παράσταση που δεν σου ζητά απλώς να την δεις σου ζητά να απαντήσεις. Στη μία και μοναδική ερώτηση:

Μπορεί να υπάρξει Συναίνεση, όταν δεν αφουγκράζομαι, δεν ακούω, δεν αισθάνομαι την κραυγή του Άλλου:

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αντώνης Πέρης

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά – Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Ανδρέας Κουρέτας

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αγγελική Νταλιάνη, Γιάννης Ράππας

Φωτογραφίες – Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Social Media: Loox Media

Επικοινωνία – Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Βοηθός Παραγωγής: Μαρία Φιλοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παραγωγή: Νέο Σύγχρονο Θέατρο

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380 info@sychronotheatro.gr, www.sychronotheatro.gr

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15, Κυριακή 19:00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 110 λεπτά ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.ticketservices.gr/event/sychrono-theatro-synainesi/

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Early Bird 12€

Α ζώνη 20€ (Κανονικό), 17€ (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, +65), Β ζώνη 18€ (Κανονικό), 15€ (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, +65)

Γ ζώνη 15€

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

