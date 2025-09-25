Λευτέρης Πανταζής: Δάκρυσε on stage κατά την βράβευσή του στο Βεάκειο

Μια άκρως συγκινητική στιγμή, που τον έκανε να δακρύσει on stage, βίωσε ο Λευτέρης Πανταζής, κατά την live εμφάνισή του, στο Βεάκειο θέατρο, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου!

Ο Λευτέρης Πανταζής μαζί με τον Γιάννη Μώραλη

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, δίνοντας μια μοναδική συναυλία, για τους περισσότερους από 1400 θαυμαστές του, που έσπευσαν να τον απολαύσουν από κοντά, όπου και έγινε ένα μαζί τους, κατεβαίνοντας στις κερκίδες, για να τους απογειώσει και να τους ευχαριστήσει, κάτι που δεν έχει ξανά κάνει άλλος καλλιτέχνης στο Βεάκειο, είχε μια απρόσμενη, ευχάριστη έκπληξη.

Λευτέρης Πανταζής

Ήταν η στιγμή, που ο Δήμαρχος Πειραιάς, Γιάννης Μώραλης, μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γιάννη Χατζηαλέξη, διέκοψαν το πρόγραμμά του, και ανέβηκαν στην σκηνή του θεάτρου.

Ο Λευτέρης Πανταζής στο Βεάκειο

Ο Γιάννης Μώραλης, νιώθοντας την ανάγκη να πει πολλά για το μεγαλείο και την προσφορά του ανθρώπου Λευτέρη, και την μεγάλη εμβέλεια του καλλιτέχνη Πανταζή, στη συνέχεια, τον τίμησε και τον βράβευσε, με το Λιοντάρι, το σύμβολο-σήμα κατατεθέν της πόλης του Πειραιά. Ο Λευτέρης Πανταζής, κρατώντας στα χέρια του το αγαλματάκι, μην μπορώντας να κρύψει την συγκίνησή του, συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του, τον ευχαρίστησε δημόσια από καρδιάς, με τον κόσμο, να τον χειροκροτεί και να τον επιβραβεύει με την σειρά του, για όλα!