Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 16:01 Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως…»
10.08.25 , 15:51 Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»
10.08.25 , 15:20 Κρήτη: Η στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε κιγκλιδώματα- Νεκρός ένας άνδρας
10.08.25 , 15:09 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025
10.08.25 , 15:01 Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς
10.08.25 , 14:57 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονα συναισθήματα και ψυχολογική φόρτιση
10.08.25 , 14:48 Κίνηση - έκπληξη από τον Ολυμπιακό για αμυντικό
10.08.25 , 14:19 Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker
10.08.25 , 14:11 Γιάννης Αποστολάκης: Κάνει σχέδια γάμου με τη Βάσω Βιλέγκας;
10.08.25 , 14:00 Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8
10.08.25 , 13:30 Φωτιά Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ με εντολή εισαγγελέα
10.08.25 , 13:10 Ροδόπη: Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
10.08.25 , 12:44 Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!
10.08.25 , 12:44 Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πειραιά
10.08.25 , 12:24 Γιώργος Λασκαρίδης: Μπαμπάς θα γίνει ο πρώην παίκτης του MasterChef
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Νατάσσα Μποφίλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο δεύτερος και ανανεωμένος κύκλος των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων της Νατάσσας Μποφίλιου,  του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ύστερα από έναν συναρπαστικό sold out  χειμώνα στη σκηνή του Vox στην Αθήνα, ταξιδεύει τώρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίζεται στον ιστορικό χώρο "Το Χάνι της Γραβιάς", στη Γραβιά Φωκίδας.

"Πριν ένα χρόνο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γεννήθηκε η Νέα Φωτιά. Έφερε μαζί της τραγούδια, συναντήσεις, συγκινήσεις - στιγμές που χάραξαν απ’ την αρχή τη θέση μας στον κόσμο. Αφού ζεσταθήκαμε στη φλόγα της, ρίξαμε μέσα όσα μας στένευαν και κάψαμε τους φόβους και τα βάρη μας. 

Νατάσσα Μποφίλιου: Η φάρσα των συνεργατών της που έγινε viral!

Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!

 

Φέτος, με τη φωτιά στην πλάτη, προχωράμε σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα. Σας περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να ενώσετε τη Φωνή σας με τη δική μας, για να κλείσουμε μαζί το φλεγόμενο ταξίδι."

Ο Μεγάλος Κύκλος, άνοιξε!

Νατάσσα - Θέμης – Γεράσιμος

INFO

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
"Κάτι Καίγεται 2 - O μεγάλος κύκλος"
 

Δευτέρα 11 Αυγούστου
Ιστορικός χώρος "Το Χάνι της Γραβιάς"
Γραβιά Φωκίδας

Ώρα προσέλευσης: 20:30
Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση:
20€  - 17€ μειωμένο* 

Ταμείο:
25€ - 20€ μειωμένο* 

* Άνεργων, φοιτητικό/μαθητικό, πολυτέκνων, τριτέκνων

Προπώληση: ticketservices.gr
και στο κατάστημα Sofianos, Λεωνίδου 4-Λαμία, Γεωργαντά 53-Λιβαδειά

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:

ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΩΛΟ ΙΤΕΑΣ ΣΤΙΣ 11/08/2025 ΣΤΙΣ 20.00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ 20.15

ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 20.00
 

- ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ: 6€
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΑΒΡΙΑ ΣΤΙΣ 00:30
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΜOYΣΙΚΟΙ:

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ πιάνο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ηλεκτρικό μπάσο

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ τύμπανα, programming

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ κλαρινέτο, πλήκτρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

ΑΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τσέλο

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ βιολί

ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ βιολί

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ βιολί

ΑΡΙΟΝΑ ΜΟΥΤΣΑΪ βιολί και βιόλα

 

ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

ARTWORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

    

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ

CUSTOM DESIGN ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: NIDODILEDA

CUSTOM DESIGN FOR ΜEN: DANTE

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top