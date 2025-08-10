Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!

Ο δεύτερος και ανανεωμένος κύκλος των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ύστερα από έναν συναρπαστικό sold out χειμώνα στη σκηνή του Vox στην Αθήνα, ταξιδεύει τώρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.
Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίζεται στον ιστορικό χώρο "Το Χάνι της Γραβιάς", στη Γραβιά Φωκίδας.
"Πριν ένα χρόνο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γεννήθηκε η Νέα Φωτιά. Έφερε μαζί της τραγούδια, συναντήσεις, συγκινήσεις - στιγμές που χάραξαν απ’ την αρχή τη θέση μας στον κόσμο. Αφού ζεσταθήκαμε στη φλόγα της, ρίξαμε μέσα όσα μας στένευαν και κάψαμε τους φόβους και τα βάρη μας.
Φέτος, με τη φωτιά στην πλάτη, προχωράμε σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα. Σας περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να ενώσετε τη Φωνή σας με τη δική μας, για να κλείσουμε μαζί το φλεγόμενο ταξίδι."
Ο Μεγάλος Κύκλος, άνοιξε!
Νατάσσα - Θέμης – Γεράσιμος
INFO
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
"Κάτι Καίγεται 2 - O μεγάλος κύκλος"
Δευτέρα 11 Αυγούστου
Ιστορικός χώρος "Το Χάνι της Γραβιάς"
Γραβιά Φωκίδας
Ώρα προσέλευσης: 20:30
Ώρα έναρξης: 21:30
Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση:
20€ - 17€ μειωμένο*
Ταμείο:
25€ - 20€ μειωμένο*
* Άνεργων, φοιτητικό/μαθητικό, πολυτέκνων, τριτέκνων
Προπώληση: ticketservices.gr
και στο κατάστημα Sofianos, Λεωνίδου 4-Λαμία, Γεωργαντά 53-Λιβαδειά
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:
ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΩΛΟ ΙΤΕΑΣ ΣΤΙΣ 11/08/2025 ΣΤΙΣ 20.00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ 20.15
ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 20.00
- ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ: 6€
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΑΒΡΙΑ ΣΤΙΣ 00:30
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜOYΣΙΚΟΙ:
ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ πιάνο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ηλεκτρικό μπάσο
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ τύμπανα, programming
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ κλαρινέτο, πλήκτρα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα
ΑΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τσέλο
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ βιολί
ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ βιολί
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ βιολί
ΑΡΙΟΝΑ ΜΟΥΤΣΑΪ βιολί και βιόλα
ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ
ARTWORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ
CUSTOM DESIGN ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: NIDODILEDA
