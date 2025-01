«One Inch of Love» στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται στη σκηνή του, το μουσικό δίδυμο «Polypala», με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τρομπέτα, εφφέ) και Γιώργο Παλαμιώτη (μπάσο, εφφέ). Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου στις 22:30, θα παρουσιάσουν νέο υλικό αλλά και συνθέσεις από το πρώτο τους άλμπουμ, “One Inch of Love.

O Aνδρέας Πολυζωγόπουλος και ο Γιώργος Παλαμιώτης

Ένα έργο αφιερωμένο στη φύση, που προσκαλεί τον ακροατή σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τόπους και χρόνους, αφήνοντάς τον ελεύθερο να τους προσδιορίσει μέσα από τη δική του φαντασία.

Ένα έργο αφιερωμένο στη φύση

Μέσα από τις συνθέσεις τους, δημιουργούν μια νέα μουσική «γλώσσα», αποδίδοντας τη μοναδική, αρχετυπική ποιότητα του ελληνικού τοπίου, ξεπερνώντας γεωγραφικά και κοινωνικά όρια. Η μουσική τους αντλεί επιρροές από καλλιτέχνες όπως ο Harold Budd και ο Brian Eno, καθώς και από τις παραδοσιακές ορχήστρες gamelan της Ινδονησίας και gagaku της Ιαπωνίας.

Το Theatre of the NO, είναι το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας

Οι τίτλοι των κομματιών παραπέμπουν σε υπαρκτά μέρη, όπως το "Keros" και το "Mt. Takao", σε φυσικά φαινόμενα όπως ο "Apiary Wind" και το "Solstice', αλλά και σε ονειρικές στιγμές όπως το "A Cloud Passes Behind the Moon" και το "Trees Breathing by the Sea".

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι:

«Το CD, ηχογραφήθηκε κάτω από μια ελιά στο μελισσοκομείο του Παναγιώτη, στο λιόφυτο της Τασίας και του Νικόλα, στη Λαγκάδα της Αμοργού και στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Ελπίζουμε να σας μεταφέρουμε κάτι από τις εικόνες που μας έμειναν και τα συναισθήματα που βιώσαμε κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας.»

Πληροφορίες



Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα, φλούγκελχορν, ηλεκτρονικά

Γιώργος Παλαμιώτης: ηλεκτρικό μπάσσο, soundscapes

Συντελεστές

Φωτογραφίες: Valia Liontou

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία Παράστασης:

Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 22:30



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media