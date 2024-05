Πέρασε ένα διήμερο στον υπέροχο κόσμο του κρασιού!

Το ATHENS WINE SELFIE -στα πλαίσια του This Is Athens - City Festival*- μας προσκαλεί σε ένα πρωτότυπο ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του κρασιού!

Δύο φανταστικά απογεύματα γεμάτα μουσική και κρασί, μας περιμένουν από τις 05:00 το απόγευμα μέχρι τις 10:00 το βράδυ.

ATHENS WINE SELFIE σημαίνει:

回 Πάνω από 150 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, boutique wineries και δίκτυα διανομής με ελληνικά και εισαγόμενα κρασιά

回 Το κάθε κρασί αυτοπαρουσιάζεται κάτω από ένα table stand με όλες τις πληροφορίες του στυλ, της προέλευσης και του τρόπου παραγωγής του

回 Τα κρασιά είναι ταξινομημένα ανά χρώμα, στυλ, ποικιλία ή blend ποικιλιών

回 Η ομάδα του Wine Style εξασφαλίζει τις σωστές θερμοκρασίες σερβιρίσματος των κρασιών και μας ενημερώνει

回 Το μόνο που έχει να κάνει ο επισκέπτης είναι να παραλάβει το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας και να δοκιμάσει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί.

回 Η αγορά του εισιτηρίου θα γίνεται μέσω του more.com (το link αγορών θα ανακοινωθεί σύντομα)

Γενική είσοδος: 12€ / Φοιτητικό 10€ (η αγορά του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνει ένα ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας)

Προαγορά από το more.com: 10€ / Φοιτητικό 7€ (tbc)

Μόνο οι Δημοσιογράφοι κρασιών, ποτών, και εστίασης εισέρχονται δωρεάν και τις δύο ημέρες με την επίδειξη πρόσκλησης, επαγγελματικής κάρτας ή δημοσιογραφικής ταυτότητας

回 Ωράριο λειτουργίας: 17:00 – 22:00

Και όλα αυτά, με την πιο ευρηματική μουσική επένδυση που έχει γίνει ποτέ σε Wine Show

• Παραγωγή: This Is Athens - City Festival • Διοργάνωση: Wine Style • Drink Responsibly & Get ready for the SHOW.

*Το This is Athens - City Festival είναι . . . Δράσεις για ΟΛΑ, κι έρχεται για τρίτη χρονιά με ένα πλούσιο και δυναμικό πρόγραμμα:

Εκθέσεις, με ξεναγήσεις και δράσεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους Γαστρονομία, με πρωτότυπες γευστικές εμπειρίες και οινικές εξερευνήσεις Ψυχαγωγία, με αφηγήσεις, συναυλίες, πάρτυ και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, Υπαίθριες δράσεις, όπου πλατείες, πάρκα και πεζόδρομοι ζωντανεύουν με αφηγήσεις, παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες Εξερευνήστε το αναλυτικό πρόγραμμα του #TiACF24 στην επίσημη ιστοσελίδα >>> https://cityfestival.thisisathens.org/

