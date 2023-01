Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ανεβάζει τη νέα του παράσταση στον Νέο Κόσμο

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του την παράσταση «Πεταλούδες στο στομάχι» σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αφήνεται στην ψυχοτρόπο, την εξαρτητική και παραισθησιογόνο επίδραση του έρωτα και υπογράφει μια παράσταση, που ενσωματώνει το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, νέα μέσα και social media.

Η φράση «Πεταλούδες στο στομάχι» περιγράφει τη σωματική αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού, όταν παρατηρείται μείωση της ροής του αίματος στο στομάχι, απέναντι σε μια απειλή ή σε μια κρίσιμη κατάσταση τύπου «fight-or-flight” (μείνε να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο ή τρέξε για να σώσεις τη ζωή σου). Δεν είναι τυχαίο που η φράση έχει συνδεθεί με το συναίσθημα του έρωτα...

Ο Ρ. Α. προσπαθεί να βρει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια του τη ζωή, δηλώνει πανσέξουαλ και insta-ποιητής, επικοινωνεί με όλα τα μοντέρνα μέσα, διασκεδάζει ξέφρενα στα πάρτι, ποστάρει με μανία, αναζητεί την προσοχή και την αποδοχή, καταθλίβεται όταν δεν τις βρίσκει, ερωτοτροπεί ακατάπαυστα, έχει απόλυτη ανάγκη από αγάπη, τρελαίνεται από την έλλειψή της, ερωτεύεται, πληγώνεται, και πάλι από την αρχή, ξανά και ξανά μέχρι να γνωρίσει τη Μόλι, που τον εθίζει σαν θανατηφόρο ναρκωτικό. Γύρω του, ένας κύκλος από άτομα που ερωτεύτηκε, που τον πρόδωσαν, που πλήγωσε, που τον ξεπέρασαν, που τον οδηγούν στο τέλος ή τον συνοδεύουν σε μια νέα αρχή…

Μέσα από ένα κολάζ από στιγμιότυπα, κείμενα, βίντεο, τραγούδια, χορό, παρακολουθούμε αποσπασματικά μερικές εβδομάδες από τη ζωή του κεντρικού χαρακτήρα, ενός αντιήρωα του καιρού μας, πλήρως απορροφημένου στην ικανοποίηση της μεγαλύτερης ανάγκης του: της αγάπης.

Εκπρόσωποι της Gen Z, των Millenials, της Generation X, των γενεών που γαλουχήθηκαν με την τεχνολογία των Η/Υ, του ίντερνετ και της δικτύωσης, οι περφόρμερ μάς θέτουν επιπλέον το ερώτημα σε τι διαφέρει ο ψηφιακός από τον αναλογικό έρωτα, πόσο μοιάζει ο έρωτας και ο χωρισμός με βουτιά από ψηλά, πόσο έτοιμοι είμαστε να παίρνουμε το ρίσκο ξανά και ξανά, αν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε όλοι μας μέλη της Gen L, της γενιάς που πάνω απ’ όλα βάζει την αγάπη.

Συντελεστές της παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία, σκηνικός χώρος: Κωνσταντίνος Ρήγος

Κείμενο: Έρι Κύργια

Μουσική: Γρηγόρης Ελευθερίου

Κοστούμια: Ελλάδα Δαμιανού

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κλέλια Ανδριολάτου, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Ίντρα Κέιν, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής.

Στη διάρκεια των προβών ακούστηκαν τα παρακάτω τραγούδια

BUTTERFLIES IN MY STOMACH - the rehearsal soundtrack

And I Love Her - Kurt Cobain

Back to Black – Amy Winehouse

Erbarme Dich – J.S Bach, St. Matthew Passion

Erotica _ Madonna

First Six Months of Love - Michelle Gurevich

If I Can Dream – Elvis Presley

I love you – Billie Eilis

I'm Not In Love - Kelsey Lu

I'm Throught With Love - Marilyn Monroe & Matty Malneck and His Orchestra

Just me and you – The Dreamliners

Love is the drug – Roxy Music

Love Will Tear Us Apart - Joy Division

No Church in the Wild - Kanye West & Jay Z (Ft. Frank Ocean)

Not Enuff Love – Faithless

Si è spento il sole - Adriano Celentano

The ghost of love – David Lynch

We Cry Together - Kendrick Lamar , ft. Taylour Paige

Why the Butterflies – Prince

You Mean Everything to Me - Neil Sedaka

Young and Beautiful - Lana Del Rey

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή

Κανονικό 17€

Μειωμένο 15€

Σάββατο & Κυριακή

Κανονικό 20€

Μειωμένο 17€

Μέρες / Ώρες

10.02.2023 - 05.03.2023

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:15

Κυριακή 18:30

08.03.2023 - 09.04.2023

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Σάββατο 21:15

Κυριακή 18:30

Προαιρετικό Dress code : μαύρα



