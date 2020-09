Διαδικτυακή αυλαία για το 13ο ARC FOR DANCE FESTIVAL

Διαδικτυακή αυλαία έριξε το 13ο ARC FOR DANCE FESTIVAL την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου που για πρώτη φορά μεταδόθηκε αποκλειστικά online λόγω ειδικών συνθηκών, από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εκεί ξεδιπλώθηκαν τα έργα επτά χορογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ξεπήδησαν μέσα από τις οθόνες, τα tablet και τα κινητά του κοινού, κατά τη διάρκεια 4 ημερών από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου.

Έτσι, στη διάρκεια των 4 ημερών παρουσιάστηκαν επί σκηνής και σε αποκλειστικά μέσω live streaming τα έργα των: Κωνσταντίνου Παπανικολάου (Tonight and Every Night - Premiere), Σοφίας Μαυραγάνη (Lady R. – Stage Premiere), Νικόλα Χατζηβασιλειάδη (3 and a half - Premiere), Mala Kline (Song - Greek Premiere), Stereo Nero Dance Co. (Kwaidan - Premiere), Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (Cinderella’s - Premiere), και Ίριδας Καραγιάν (Unauthorised – Stage Premiere).

Με την ευκαιρία του 13ου ARC FOR DANCE FESTIVAL για πρώτη φορά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με την πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού του Διευθυντή Λευτέρη Γιοβανίδη, άνοιξε τις πόρτες του θεάτρου στην τέχνη του χορού σε άμεση συνεργασία με την Φρόσω Τρούσα, καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ και της διοργανώτριας εταιρείας Dan.C.Ce Unitiva. Η Φρόσω Τρούσα στη συνέντευξη που έδωσε ζωντανά στην έναρξη της τελευταίας βραδιάς του Φεστιβάλ, αναγνώρισε τη δυσκολία της διαδικτυακής μετάδοσης μιας παράστασης χορού που εξαρτάται από την άμεση σύνδεση καλλιτέχνη-θεατή σε φυσικό χώρο, και μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη να φτάνουν στο κοινό οι παραστάσεις όπως τις οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους, σε μια αίθουσα με κοινό. Τέλος, έκλεισε το μάτι στους «τηλεθεατές» του Φεστιβάλ παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ: «Όλος ο δρόμος … των επαναστατικών αγώνων … δεν είναι στρωμένος παρά με θυελλώδεις ήττες. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η ιστορία προχωρά ανένδοτα, βήμα βήμα, προς την τελική νίκη!».

Παρά τις όποιες τεχνικές δυσκολίες, το πιστό κοινό του Φεστιβάλ έχοντας ήδη χάσει την 12η διοργάνωση το Μάιο του 2020 που ακυρώθηκε όταν το πρώτο κύμα της πανδημίας σάρωνε τη χώρα από το Μάρτιο, δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει την αμέριστη συμπαράσταση και ενθουσιασμό του μέσω από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης στο 13ο ARC FOR DANCE FESTIVAL. Σχολιάζοντας με επιβραβευτικές ατάκες και emojis αγάπης, διέδωσαν στα προσωπικά τους δίκτυα τις ζωντανές αναμεταδόσεις και τα Stories που κατέκλυσαν το Facebook Και το Instagram με τα χαρακτηριστικά hashtags—ανάμεσα σε άλλα— #arcfest13 και #bodypresent.