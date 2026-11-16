Με ένα τραγούδι-πρόταση κάνει δυναμικό δισκογραφικό come back η Ελεάνα Παπαϊωάννου, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια παρουσιάζει το νέο της single «Γυναίκα από σίδερο», που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Το νέο τραγούδι της Ελεάνας Παπαϊωάννου φέρει την υπογραφή του Βασίλη Δήμα τόσο στη μουσική όσο και τους στίχους, ενώ την ενορχήστρωση του έχει κάνει ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, Ανδρέας Γιατράκος.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που αποπνέει συναισθηματισμό και δυναμισμό, στοιχείο που χαρακτηρίζει και την ίδια την τραγουδίστρια.

Το «Γυναίκα από σίδερο» συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό video clip, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Παράλληλα με τη δισκογραφική της επιστροφή, η Ελεάνα Παπαϊωάννου συνεχίζει ακάθεκτη και τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο «Περιβόλι του Ουρανού», το οποίο μεταφέρθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου εμφανίζεται μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο, την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Στέλιο Διονυσίου