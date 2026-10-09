Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μαγνήτισε τα βλέμματα σε βραδινή της έξοδο

Η total black εμφάνιση στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρευρέθηκε στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο TAF - The Art Foundation.
  • Εμφανίστηκε με κομψό total black outfit, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
  • Πόζαρε χαμογελαστή και είχε θερμό τετ α τετ με τον Δημήτρη Μελισσανίδη.
  • Το σύνολό της περιλάμβανε σακάκι, παντελόνι μέχρι το γόνατο και ημιδιάφανο δαντελένιο τοπ.
  • Συνδύασε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και διακριτικά κοσμήματα.

Πλήθος επωνύμων βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο TAF - The Art Foundation για να παρακολουθήσει την έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «FΩS».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πλήθος επωνύμων στην έκθεση φωτογραφίας του

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ένα από τα τηλεοπτικά πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η ίδια εμφανίστηκε με total black outfit, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το απαράμιλλο στιλ και την κομψότητά της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η παρουσιάστρια πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, ενώ είχε και ένα θερμό τετ α τετ με τον πρώην μεγαλομέτοχο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη.

Η οικοδέσποινα του Happy Day συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλοντυμένες κυρίες της βραδιάς, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κομψό μαύρο σύνολο, το οποίο αποτελείται από σακάκι και παντελόνι μέχρι το γόνατο. Το συνδύασε με ένα μαύρο, ημιδιάφανο δαντελένιο τοπ με ψηλό λαιμό και μαύρες peep-toe γόβες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μικρή τσάντα με χρυσή αλυσίδα και διακριτικά κοσμήματα.

Η κομψή εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η κομψή εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η κομψή εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

 

 

 

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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