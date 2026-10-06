Johanna: Ξαναφέρνει στο προσκήνιο το «Ρώτησα τα μάτια μου»

Το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή επιστρέφει με νέα διασκευή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 23:54 Ρεκόρ κατάσχεσης 7,4 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων
07.10.26 , 23:50 Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
07.10.26 , 23:45 Κακούργημα κάθε τηλεφωνική και ηλεκτρονική απάτη
07.10.26 , 23:29 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
07.10.26 , 22:58 First Dates: «Περίμενα μια φορά μια γυναίκα να με δει σαν άντρα»
07.10.26 , 22:49 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
07.10.26 , 22:40 First Dates: Η Έρη ήθελε δεύτερο ραντεβού, αλλά ο Γιώργος είχε… άλλα σχέδια
07.10.26 , 22:05 Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
07.10.26 , 22:01 Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
07.10.26 , 21:58 Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο
07.10.26 , 21:55 First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη
07.10.26 , 21:52 Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
07.10.26 , 21:33 Νίκαια: Άγρια επίθεση 17χρονου σε έγκυο - «Την κλωτσούσε στην κοιλιά»
07.10.26 , 21:33 Μητσοτάκης στον Ρούμπιο στο Μαξίμου: Πυλώνας ασφάλειας  η Ελλάδα
07.10.26 , 21:21 Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!
Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Johanna
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Johanna επαναφέρει το τραγούδι «Ρώτησα τα μάτια μου» με νέα διασκευή, σεβόμενη το πρωτότυπο του Πασχάλη Τερζή.
  • Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε με άδεια του δημιουργού Γιάννη Καραλή και ξεχωρίζει ήδη στις ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Το τραγούδι είναι highlight στις live εμφανίσεις της Johanna, που το ερμηνεύει με τον σαξοφωνίστα Βασίλη Δεφιγγό.
  • Η διασκευή απευθύνεται στη νέα γενιά, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του κομματιού.
  • Η Johanna δίνει νέα πνοή στο αγαπημένο κομμάτι, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Η Johanna συστήνει ξανά στο κοινό ένα από τα τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή των ’90s, μέσα από μια νέα, ξεχωριστή διασκευή του «Ρώτησα τα μάτια μου», της διαχρονικής επιτυχίας που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Πασχάλης Τερζής.

Με σεβασμό στο πρωτότυπο, αλλά και με μια φρέσκια προσέγγιση που απευθύνεται στο σημερινό κοινό, η Johanna δίνει στο αγαπημένο τραγούδι νέα πνοή και το φέρνει ξανά στο προσκήνιο, μέσα από τον ήχο και τη δυναμική των digital platforms.

Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε με την άδεια του δημιουργού Γιάννη Καραλή και, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της στο Spotify, έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Ρώτησα τα μάτια μου» αποτελεί, παράλληλα, ένα από τα highlights των live εμφανίσεων της Johanna. Στη σκηνή του Club Vog, η ερμηνεύτρια παρουσιάζει το τραγούδι σε μια ιδιαίτερη live στιγμή, μαζί με τον σαξοφωνίστα του Γιώργου Μαζωνάκη, Βασίλη Δεφιγγό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πριν από χρόνια επιστρέφει σήμερα με νέα ενέργεια, περνά στη νέα γενιά και αποδεικνύει πως οι πραγματικά διαχρονικές επιτυχίες μπορούν να ξαναβρούν τη θέση τους στο σήμερα.

 

@johanna.fanclub Ρώτησα τα μάτια σου 👉 @Johanna🦋 #greekmusic #live #μουσικη #mpouzoukia #Johanna ♬ πρωτότυπος ήχος - Johanna FanClub
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
JOHANNA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
Αργυρός - Νίκα: Μαζί Στη Συναυλία Του Bruno Mars
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στη συναυλία του Bruno Mars
Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα
Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Μπέζος: Η δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Τροχός της Τύχης: Σε Χρόνο… Μηδέν Η Λύση Του Τελικού Γρίφου
Celebrities & Gossip Νεα
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Καρβέλας – Άννα Βίσση: Η απάντηση που «καίει» για τα χρήματα του ΟΑΚΑ
Άννα Κουρή
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
Γιάννης Κώστογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top