Η Johanna συστήνει ξανά στο κοινό ένα από τα τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή των ’90s, μέσα από μια νέα, ξεχωριστή διασκευή του «Ρώτησα τα μάτια μου», της διαχρονικής επιτυχίας που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Πασχάλης Τερζής.

Με σεβασμό στο πρωτότυπο, αλλά και με μια φρέσκια προσέγγιση που απευθύνεται στο σημερινό κοινό, η Johanna δίνει στο αγαπημένο τραγούδι νέα πνοή και το φέρνει ξανά στο προσκήνιο, μέσα από τον ήχο και τη δυναμική των digital platforms.

Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε με την άδεια του δημιουργού Γιάννη Καραλή και, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της στο Spotify, έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Ρώτησα τα μάτια μου» αποτελεί, παράλληλα, ένα από τα highlights των live εμφανίσεων της Johanna. Στη σκηνή του Club Vog, η ερμηνεύτρια παρουσιάζει το τραγούδι σε μια ιδιαίτερη live στιγμή, μαζί με τον σαξοφωνίστα του Γιώργου Μαζωνάκη, Βασίλη Δεφιγγό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πριν από χρόνια επιστρέφει σήμερα με νέα ενέργεια, περνά στη νέα γενιά και αποδεικνύει πως οι πραγματικά διαχρονικές επιτυχίες μπορούν να ξαναβρούν τη θέση τους στο σήμερα.