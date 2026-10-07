Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα

Το τραγούδι που ανέβασε μετά τις εξελίξεις

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Κάρλος Πέρεζ - Άννα Βίσση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κάρλος Πέρεζ ανάρτησε το τραγούδι "Money" των Pink Floyd στο Instagram μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα.
  • Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες μετά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις των δύο καλλιτεχνών, που περιλάμβαναν οικονομικά ζητήματα.
  • Ο Πέρεζ υπηρέτησε 11 χρόνια στη μπάντα της Άννας Βίσση, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία τους τον Απρίλιο.
  • Δεν διευκρίνισε αν η ανάρτησή του σχετίζεται με την πρόσφατη κρίση, αλλά προκάλεσε ερωτηματικά.
  • Είναι επαγγελματίας κιθαρίστας και παραγωγός με σημαντική πορεία στη μουσική.

Μία ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε ο Κάρλος Πέρεζ, λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο μουσικός, ο οποίος για 11 χρόνια βρέθηκε στο πλευρό της Άννας Βίσση ως μέλος της μπάντας της, επέλεξε να ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τραγούδι που… σίγουρα τραβά την προσοχή.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε το «Money» των Pink Floyd, χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη ως σχόλιο.

Κάρλος Πέρεζ: Η ανάρτηση με νόημα μετά τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης ήταν αυτή που έκανε πολλούς να σταθούν σε αυτήν, καθώς ήρθε λίγο μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών και την ανταλλαγή ανακοινώσεων, στις οποίες έγινε αναφορά και σε οικονομικά ζητήματα.

Ο Κάρλος Πέρεζ δεν έδωσε κάποια εξήγηση για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, ούτε διευκρίνισε αν η ανάρτησή του σχετίζεται με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Το τραγούδι, πάντως, σε συνδυασμό με τη συγκυρία, δεν πέρασε απαρατήρητο.

Τα 11 χρόνια στο πλευρό της Άννας Βίσση

Η σχέση του Κάρλος Πέρεζ με την Άννα Βίσση ήταν πολυετής, καθώς ο κιθαρίστας βρέθηκε για 11 χρόνια στη μπάντα της.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε ανακοινώσει ο ίδιος μέσα από τα social media ότι η συνεργασία τους ολοκληρωνόταν, ευχαριστώντας την Άννα Βίσση και τον κόσμο για όσα έζησε όλα αυτά τα χρόνια.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ», είχε γράψει τότε, προσθέτοντας πως πάνω στη σκηνή έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό «για να την κάνει να λάμψει».

 

Ο Κάρλος Πέρεζ είναι επαγγελματίας κιθαρίστας, παραγωγός και συνθέτης και έχει διαγράψει τη δική του πορεία στη μουσική, έχοντας συνεργαστεί με αρκετά γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Αυτή τη φορά, πάντως, ήταν ένα τραγούδι των Pink Floyd και μόλις μία λέξη στον τίτλο του που ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν… ερωτηματικά.

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