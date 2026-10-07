Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»

Το remake του αγαπημένου ζεϊμπέκικου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Κώστογλου επιστρέφει στη δισκογραφία με το remake του τραγουδιού «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί».
  • Η νέα συνεργασία του με την Orion Music σηματοδοτεί την επάνοδό του στη μουσική σκηνή.
  • Το τραγούδι έχει ενορχηστρωθεί από τον Κωνσταντίνο Μποσνάκη, διατηρώντας την αυθεντικότητα του λαϊκού χαρακτήρα.
  • Ο Κώστογλου έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Χρήστος Μενιδιάτης και Πάολα.
  • Το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί» είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια, σε στίχους της Σμαρούλας Μαραγκουδάκη.

Με ένα αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο έχει αποκτήσει φρέσκο αέρα, κάνει δυναμικό come back στη δισκογραφία ο Γιάννης Κώστογλου, εγκαινιάζοντας με αυτό τη συνεργασία του με την Orion Music.

Ο έμπειρος ερμηνευτής, με πολυετή παρουσία στη μουσική σκηνή και σημαντικές συνεργασίες τόσο σε νυχτερινά κέντρα όσο και με καταξιωμένους καλλιτέχνες, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα remake ενός τραγουδιού που έχει ιδιαίτερη θέση στην προσωπική του διαδρομή.

Γιάννης Κώστογλου: Επιστρέφει με το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί»

Πρόκειται για το «Ούτε φίλοι ούτε εχθροί», ένα δυνατό ζεϊμπέκικο που είχε κυκλοφορήσει πριν από περίπου 20 χρόνια, σε στίχους της Σμαρούλας Μαραγκουδάκη και μουσική του Σπύρου Γεωργίου.

Αυτή τη φορά, το τραγούδι συναντά το σήμερα μέσα από την ξεχωριστή ενορχήστρωση του μαέστρου Κωνσταντίνου Μποσνάκη, ο οποίος του προσδίδει νέα πνοή, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα και το λαϊκό του χαρακτήρα.

Ο Γιάννης Κώστογλου έχει γράψει τη δική του πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Πάολα, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Χρήστος Πάζης και η Ιουλία Καλλιμάνη.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
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