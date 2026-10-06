Η Αφροδίτη Λιάντου «ψήφισε» Βαλίτσα και αποθέωσε τον σύντροφό της!

H Αφροδίτη Λιάντου πάντα στο πλευρό του Αλέξανδρου Σκουρλέτη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης για τη γνωριμία με την Αφροδίτη Λιάντου/ βίντεο από ΑΝΤ1

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Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Αφροδίτη Λιάντου περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Η Βαλίτσα» όπου πρωταγωνιστεί ο σύντροφός της Αλέξανδρος Σκουρλέτης. 

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Η ηθοποιός βρέθηκε στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas στο The Mall Athens μαζί με τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, Αλέξανδρο Σκουρλέτη.

Αφροδίτη Λιάντου και Αλέξανδρος Σκουρλέτης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

Αφροδίτη Λιάντου και Αλέξανδρος Σκουρλέτης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

Η κόρη της Εβελίνας Παπούλια εμφανίστηκε στην avant-premiere της ελληνικής κωμικής περιπέτειας φορώντας ένα oversized δερμάτινο τζάκετ που έδωσε ένα πιο ροκ χαρακτήρα στο ντύσιμό της.

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Δίπλα της ο ηθοποιός σύντροφός της φορούσε ένα καστόρινο τζάκετ σε καφέ γήινη απόχρωση το οποίο συνδύασε με total black σύνολο (ζιβάγκο και παντελόνι). Την τελική πινελιά στο Casual Chic look του έδωσε με τα κλασικά δερμάτινα μποτάκια που επέλεξε. 

Αφροδίτη Λιάντου και Αλέξανδρος Σκουρλέτης/  φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

Αφροδίτη Λιάντου και Αλέξανδρος Σκουρλέτης/  φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας


Αφροδίτη και Αλέξανδρος είναι μαζί τέσσερα χρόνια και έχουν συνεργαστεί και επαγγελματικά, τηλεοπτικά στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

«Γενικά συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πολύ αγχώδης και ο Αλέξανδρος λιγότερο, οπότε με ηρεμεί» είχε πει η τηλεοπτική Μυρτάλη σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Ενώ και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης από την πλευρά του είχε δηλώσει:

«Δεν είπαμε ποτέ με την Αφροδίτη πότε θα ανακοινώσουμε την σχέση μας, απλά συνέβη και είναι λογικό. Η Αφροδίτη είναι υπέροχη και στη δουλειά της και ως άνθρωπος, είναι η "ηρεμία" μου». Θα ξανά συνεργαζόμουν μαζί της, έχουμε φοβερή χημεία».
 

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