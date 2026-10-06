Τrannos: Οι δηλώσεις του γνωστού τράπερ για το φύλο του μωρού που περιμένει με τη σύντροφό του / Βίντεο: ΑΝΤ1

Ο γνωστός τράπερ Trannos διανύει μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της προσωπικής ζωής του, αφού σύντομα θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι εκείνος και η αγαπημένη του θα γίνουν σε λίγους μήνες για πρώτη φορά γονείς, παραχωρώντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το φύλο του μωρού που περιμένει.

Ο Trannos και η σύντροφός του βρέθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», όπου έκαναν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια.

Αμφότεροι, ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελαστοί μίλησαν για το ιδιαίτερο αυτό νέο κεφάλαιο της ζωής τους, επιβεβαιώνοντας ότι σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ», δήλωσε η σύντροφος του γνωστού τράπερ, Andriana Mandyla, για την εγκυμοσύνη της, ενώ δε δίστασε να πει ότι είναι πολύ ερωτευμένη με το γνωστό artist.

Από την πλευρά του, ο Trannos αποκάλυψε πως η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε και ότι δεν προέκυψε τυχαία, ενώ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο φύλο του παιδιού που περιμένει με την αγαπημένη του, καθώς και εάν της έχει κάνει πρόταση γάμου και θα ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Δεν απαντάω ακόμα στο αν έχω κάνει πρόταση γάμου. Θα δούμε! Το κρατάμε για έκπληξη. Εννοείται είμαι της οικογένειας, το ήθελα, δεν είναι κάτι που έτυχε. Το φύλο του παιδιού το γνωρίζουμε αλλά δεν το αποκαλύπτουμε», δήλωσε ο Trannos.

Τέλος, ο Trannos αποκάλυψε ότι θα ήθελε να είναι μέρος κριτικής επιτροπής σε κάποιο μουσικό διαγωνισμό: «Κριτική επιτροπή θα έκανα με χίλια! Βάλτε με σε κάποια εκπομπή και αν δεν εκτοξεύσω τα νούμερα, διώξτε με με κλωτσιές!» , είπε χαρακτηριστικά.