Trannos: «Δεν απαντάω στο αν έχω κάνει πρόταση γάμου. Είναι έκπληξη!»

Όσα δήλωσε για το φύλο του μωρού που περιμένει με τη σύντροφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.26 , 11:09 Αγγελική Ηλιάδη: «Καμάρωσα τον γιο μου στις auditions του GNTM»
06.10.26 , 11:01 «Φρούριο» το κέντρο για την επίσκεψη Ρούμπιο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
06.10.26 , 11:00 Κατερίνα Μονογυιού: H πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στα γενέθλιά της
06.10.26 , 10:59 Μεγάλη απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του
06.10.26 , 10:46 Σχολικές εκδρομές: Νέες διευκρινίσεις -Τι αλλάζει στις μετακινήσεις μαθητών
06.10.26 , 10:43 Η Lexus ολοκλήρωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το 1000 Miglia Experience Greece
06.10.26 , 10:40 Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»
06.10.26 , 10:34 Επιστρέφει το καλοκαίρι με 30άρια – Πότε χαλάει ξανά ο καιρός
06.10.26 , 10:19 Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»
06.10.26 , 09:59 Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»
06.10.26 , 09:52 Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
06.10.26 , 09:49 Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»
06.10.26 , 09:36 Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις
06.10.26 , 09:31 Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις
06.10.26 , 09:22 Geely E2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Μεγάλη απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ: Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του
Επιστρέφει το καλοκαίρι με 30άρια – Πότε χαλάει ξανά ο καιρός
Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις
Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη: «Σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα!»
Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»
Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Τρεις συλλήψεις
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Τrannos: Οι δηλώσεις του γνωστού τράπερ για το φύλο του μωρού που περιμένει με τη σύντροφό του / Βίντεο: ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τράπερ Trannos και η σύντροφός του, Andriana Mandyla, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
  • Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε σε δηλώσεις τους, χωρίς να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού.
  • Ο Trannos δήλωσε ότι η δημιουργία οικογένειας ήταν επιθυμία του και δεν προέκυψε τυχαία.
  • Δεν απάντησε αν έχει κάνει πρόταση γάμου, κρατώντας το θέμα ως έκπληξη.
  • Εκφράζει ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε μουσικό διαγωνισμό ως μέλος κριτικής επιτροπής.

Ο γνωστός τράπερ Trannos διανύει μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της προσωπικής ζωής του, αφού σύντομα θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: «Τραβάμε την ανηφόρα», σχολίασε

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι εκείνος και η αγαπημένη του θα γίνουν σε λίγους μήνες για πρώτη φορά γονείς, παραχωρώντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το φύλο του μωρού που περιμένει.

 

Ο Trannos και η σύντροφός του βρέθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», όπου έκαναν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια.

Αμφότεροι, ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελαστοί μίλησαν για το ιδιαίτερο αυτό νέο κεφάλαιο της ζωής τους, επιβεβαιώνοντας ότι σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ», δήλωσε η σύντροφος του γνωστού τράπερ, Andriana Mandyla, για την εγκυμοσύνη της, ενώ δε δίστασε να πει ότι είναι πολύ ερωτευμένη με το γνωστό artist.

 

 

Από την πλευρά του, ο Trannos αποκάλυψε πως η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε και ότι δεν προέκυψε τυχαία, ενώ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο φύλο του παιδιού που περιμένει με την αγαπημένη του, καθώς και εάν της έχει κάνει πρόταση γάμου και θα ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Δεν απαντάω ακόμα στο αν έχω κάνει πρόταση γάμου. Θα δούμε! Το κρατάμε για έκπληξη. Εννοείται είμαι της οικογένειας, το ήθελα, δεν είναι κάτι που έτυχε. Το φύλο του παιδιού το γνωρίζουμε αλλά δεν το αποκαλύπτουμε», δήλωσε ο Trannos.

Τέλος, ο Trannos αποκάλυψε ότι θα ήθελε να είναι μέρος κριτικής επιτροπής σε κάποιο μουσικό διαγωνισμό: «Κριτική επιτροπή θα έκανα με χίλια! Βάλτε με σε κάποια εκπομπή και αν δεν εκτοξεύσω τα νούμερα, διώξτε με με κλωτσιές!» , είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRANNOS
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΤΡΑΠΕΡ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγγελική Ηλιάδη
Celebrities & Gossip Νεα
Αγγελική Ηλιάδη: «Καμάρωσα τον γιο μου στις auditions του GNTM»
Κατερίνα Μονογυιού: H πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στα γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Μονογυιού: H πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στα γενέθλιά της
Κατερίνα Γερονικολού
Celebrities & Gossip Νεα
Κ. Γερονικολού: «Ο Παπανώτας με... φοβάται - Ο Γιάννης θα πάει στον Λιάγκα»
Άντζυ Σαμίου
Celebrities & Gossip Νεα
Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»
Καρβέλας-Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»
Ελένη Καρακάση
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Καρακάση - Ολοκληρώθηκε η αναδοχή: «Ήρθε το παιδάκι στο σπίτι μας»
Φαίδων Καστρής
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Φαίδων Καστρής: «Δεν επιστρέφω στους Πέρσες, γιατί δεν έφυγα ποτέ»
Νταμιάνο Νταβίντ
Celebrities & Gossip Νεα
Νταμιάνο Νταβίντ: Το άλμπουμ του πολιτικού γάμου του με την Ντοβ Κάμερον
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Αντέδρασε η Ανθή Βούλγαρη: «Σιγά μη βάλουμε και σιγαστήρα!»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top