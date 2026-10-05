Δήμας: «Το Εγώ Μου» – Το νέο του ζεϊμπέκικο που μιλά στην καρδιά

Ένα ξεχωριστό music video

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Βασίλης Δήμας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Δήμας κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο «Το Εγώ Μου», ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο.
  • Το κομμάτι ξεχωρίζει για την ειλικρίνεια των στίχων και τη στιβαρή ερμηνεία του Δήμα.
  • Η ενορχήστρωση του Αντρέα Γιατράκου συνδυάζει μπουζούκι με σύγχρονη παραγωγή.
  • Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video σε σκηνοθεσία Πέτρου Σκούτα.
  • Η κυκλοφορία γίνεται από τη Sonar Music.

Ο Βασίλης Δήμας επιστρέφει δισκογραφικά με ένα αυθεντικό, δυνατό ζεϊμπέκικο που ξεχωρίζει για το συναίσθημα και την αλήθεια του.

Δήμας: «Το Εγώ Μου» – Το νέο του ζεϊμπέκικο που μιλά στην καρδιά

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής και δημιουργός παρουσιάζει το νέο του single που έχει τίτλο «Το Εγώ Μου».

Πρόκειται για ένα κομμάτι που φέρει τη δική του υπογραφή και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση του με το λαϊκό τραγούδι.

Με ειλικρινείς στίχους και στιβαρή ερμηνεία, ο Βασίλης Δήμας καταθέτει ψυχή σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ελληνικούς ρυθμούς.

Δήμας: «Το Εγώ Μου» – Το νέο του ζεϊμπέκικο που μιλά στην καρδιά

Η ενορχήστρωση του Αντρέα Γιατράκου συνδυάζει τον διαχρονικό ήχο του μπουζουκιού με μια σύγχρονη και δυναμική παραγωγή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κερδίζει από το πρώτο άκουσμα.

Το «Το Εγώ Μου» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video, με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, το οποίο οπτικοποιεί την ιστορία και το συναίσθημα του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία Πέτρου Σκούτα.

Το νέο τραγούδι του Βασίλη Δήμα κυκλοφορεί  από τη Sonar Music. 

Δήμας: «Το Εγώ Μου» – Το νέο του ζεϊμπέκικο που μιλά στην καρδιά

 

 

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ
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