Ο Βασίλης Δήμας επιστρέφει δισκογραφικά με ένα αυθεντικό, δυνατό ζεϊμπέκικο που ξεχωρίζει για το συναίσθημα και την αλήθεια του.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής και δημιουργός παρουσιάζει το νέο του single που έχει τίτλο «Το Εγώ Μου».

Πρόκειται για ένα κομμάτι που φέρει τη δική του υπογραφή και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση του με το λαϊκό τραγούδι.

Με ειλικρινείς στίχους και στιβαρή ερμηνεία, ο Βασίλης Δήμας καταθέτει ψυχή σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ελληνικούς ρυθμούς.

Η ενορχήστρωση του Αντρέα Γιατράκου συνδυάζει τον διαχρονικό ήχο του μπουζουκιού με μια σύγχρονη και δυναμική παραγωγή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κερδίζει από το πρώτο άκουσμα.

Το «Το Εγώ Μου» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video, με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, το οποίο οπτικοποιεί την ιστορία και το συναίσθημα του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία Πέτρου Σκούτα.

Το νέο τραγούδι του Βασίλη Δήμα κυκλοφορεί από τη Sonar Music.