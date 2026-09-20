Με σταθερά βήματα και με οδηγό την αγάπη της για το τραγούδι, η Ελένη Σαραγούδα συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη δισκογραφία, συστήνοντας στο κοινό το νέο της single με τίτλο «Μου λες μ’ αγαπάς».

Πρόκειται για ένα ξεσηκωτικό, νησιώτικο και χορευτικό τραγούδι, που φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Γιώτη, ο οποίος έχει γράψει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική.

Το «Μου λες μ’ αγαπάς» έχει «ντυθεί» μουσικά από εξαιρετικούς μουσικούς, με την ενορχήστρωση να ανήκει στον Άρη Σελμάνη, ενώ συμμετέχουν στην ηχογράφηση του η Ευαγγελία Κατσιάνη στο βιολί, ο Στέλιος Μανωλάς στο λαούτο, ο Παύλος Κωνσταντινίδης στο νταούλι, καθώς και ακόμη σημαντικοί μουσικοί.

Αυτό το single αποτελεί το πέμπτο τραγούδι της συνεργασίας της Ελένης Σαραγούδα με τον Δημήτρη Γιώτη τους τελευταίους 15 μήνες.

Μάλιστα το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν ακόμη τρία νέα τραγούδια από τη μουσική τους σύμπραξη, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πρώτο album της Ελένης Σαραγούδα.

Παράλληλα με τη δισκογραφική της παρουσία, η ανερχόμενη ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να κάνει και το επόμενο βήμα στη live διαδρομή της, καθώς σύντομα θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της σε έναν πολύ όμορφο χώρο.

Το «Μου λες μ’ αγαπάς» κυκλοφορεί από την Orion Music