Η Έφη Κοντού αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το λαϊκό τραγούδι και το γεγονός ότι ήταν η τελευταία μούσα του θρυλικού, Γιώργου Ζαμπέτα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο εμβληματικός βιρτουόζος του μπουζουκιού θαύμαζε τη ξεχωριστή φωνή της καταξιωμένης τραγουδίστριας. Άλλωστε ήταν αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του τελευταίου ολοκληρωμένου του δίσκου με τίτλο «Γεια σου έρωτα».

Μάλιστα στην εισαγωγή του συγκεκριμένου δίσκου ο αείμνηστος συνθέτης είχε «γράψει» για την ερμηνεύτρια: «Αυτή η κασέτα είναι αφιερωμένη στη γλυκιά μας την κυρία Έφη. Της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Της δίνω αυτά τα τραγούδια με την αγάπη μου -σήμερα είναι ‪18 Μαΐου του 1991. Θα ζήσω να τα καμαρώσω;».

Παράλληλα, ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας έλεγε πάντα τα καλύτερα για τον χαρακτήρα της, θαυμάζοντας την ντομπροσύνη της και την ευαισθησία που τη διέκριναν.

Η Έφη Κοντού 34 χρόνια μετά τον θάνατο του μέντορά της δίνει φρέσκια πνοή στο διαχρονικό τραγούδι «Τ’ αγόρια», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 1993 και είναι σε στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου.

Το video εμπλουτίζεται με φωτογραφίες της εποχής, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Την ενορχηστρωτική επιμέλεια της νέας εκδοχής υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός, Αντρέας Γιατράκος, χαρίζοντας στο τραγούδι έναν σύγχρονο ηχητικό χαρακτήρα, με απόλυτο σεβασμό στην αυθεντική του ταυτότητα.

Με την αιθέρια ερμηνεία της Έφης Κοντού και τη σύγχρονη παραγωγή του Αντρέα Γιατράκου, η νέα εκδοχή του «Τ’ αγόρια» έρχεται να συγκινήσει τόσο τους παλιούς φίλους του τραγουδιού όσο και μια νέα γενιά ακροατών.

Και μπορεί ο θρυλικός να μην έζησε για να καμαρώσει τα τραγούδια του τελευταίου του δίσκου από την αγαπημένη του μούσα, ωστόσο σίγουρα από κάποια γωνιά του ουρανού θα λέει «Μπράβο βρε Εφούλα μαγκάκι, έσκισες», όπως συνήθιζε να της λέει.

Η επανεκτέλεση κυκλοφορεί από τη Sonar Music.