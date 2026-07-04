Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με το «Φέρτε χάπια»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ κυκλοφορεί το πρώτο του δίσκο με τίτλο "Φέρτε χάπια" από τη Heaven Music.
  • Μετά από επιτυχημένες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στη δισκογραφία.
  • Οι στίχοι του τραγουδιού είναι του Γιάννη Μαλλιά και η μουσική του Στέλιου Χρόνη.
  • Το video clip γυρίστηκε στο Anna Island και περιλαμβάνει γνωστούς γυμναστές.
  • Το νέο τραγούδι έχει προοπτικές να γίνει καλοκαιρινό σουξέ.

Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παρουσιάζοντας την πρώτη του δισκογραφική δουλειά από τη Heaven Music, με την οποία υπέγραψε πρόσφατα.

Μετά από έναν επιτυχημένο χειμώνα εμφανίσεων στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον Θέμη Αδαμαντίδη και την Ηλιάννα Ζέρβα, ο ανερχόμενος ερμηνευτής ετοιμάζεται να συστηθεί δυναμικά και στη δισκογραφία με το τραγούδι "Φέρτε χάπια".

 

Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με το «Φέρτε χάπια»

 

Με τη μοναδική του ενέργεια και τη διαδραστική του παρουσία στη σκηνή, καταφέρνει σε κάθε εμφάνιση να ξεσηκώνει το κοινό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου διασκεδαστή.

Το νέο τραγούδι διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγάλα σουξέ του καλοκαιριού και όχι μόνο.

Τους στίχους υπογράφει ο Γιάννης Μαλλιάς, ενώ τη μουσική του ο Στέλιος Χρόνης.

Το video clip, το οποίο γυρίστηκε στους υπέροχους χώρους του Αnna Island, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, με τη συμμετοχή των γνωστών γυμναστών Ανδρέα Ράφτη και Σωτήρη Αφεντάκη.

Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με το «Φέρτε χάπια»

Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο Type II στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκγύμναση πολλών γνωστών προσώπων της πόλης.

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