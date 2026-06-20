Σοφία Μουτίδου: Καταγγελία για λεκτική επίθεση που δέχτηκε με την κόρη της

Η περιπέτεια που είχε η γνωστή ηθοποιός

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Μουτίδου κατήγγειλε λεκτική επίθεση που δέχθηκε με την κόρη της το βράδυ της 19ης Ιουνίου.
  • Ανέφερε το περιστατικό μέσω Instagram και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου στην Αστυνομία.
  • Ζήτησε βοήθεια για τον εντοπισμό ενός παιδιού που την υποστήριξε κατά την επίθεση.
  • Περιέγραψε τον επιτιθέμενο ως επιθετικό και κακοποιητικό, χωρίς να φαίνεται σε σύγχυση.
  • Διαθέτει φωτογραφία του επιτιθέμενου, αλλά δεν σκοπεύει να τη δημοσιοποιήσει προς το παρόν.

Η Σοφία Μουτίδου κατήγγειλε λεκτική επίθεση που, όπως ανέφερε, δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου ενώ βρισκόταν με την κόρη της, Δήμητρα. Η ηθοποιός γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω Instagram stories και στη συνέχεια πήγε στην Αστυνομία, όπου υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου.

Σοφία Μουτίδου: Καταγγελία για λεκτική επίθεση που δέχτηκε με την κόρη της

Στο πρώτο βίντεο που ανάρτησε, η Σοφία Μουτίδου ζήτησε να εντοπιστεί πρόσωπο που, σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε στο σημείο. Όπως είπε, «Μόλις δεχτήκαμε με τη Δήμητρα μία φρικτή επίθεση χυδαιολογίας και αναζητούμε το παιδί που μας βοήθησε. Ξέρεις αυτός, στον Βασιλόπουλο. Εμείς πηγαίνουμε στην Αστυνομία να καταθέσουμε μήνυση και κάπως θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αν έχει την καλοσύνη να μας στείλει ένα μήνυμα».

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Η προσφυγή στην Αστυνομία

Λίγη ώρα αργότερα, η ηθοποιός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστου μετά το συμβάν που περιέγραψε. Όπως ανέφερε: «Τελείωσε η βραδιά, πήγαμε στην Αστυνομία, καταθέσαμε μήνυση κατά αγνώστου. Καλέσαμε την Αστυνομία επιτόπου πάρα πολλές φορές, δεν απάντησε κανένας, γι’ αυτό και έφυγε ο κύριος, είχε δουλειές και մեզ άφησε στοιχεία που ήταν ψεύτικα».

Παλιότερη ανάρτηση της Σοφίας Μουτίδου με την κόρη της

Η περιγραφή του άντρα

Η Σοφία Μουτίδου περιέγραψε τον άγνωστο άνδρα ως ιδιαίτερα επιθετικό. Στη δημόσια τοποθέτησή της είπε ότι δε θεώρησε πως επρόκειτο για άνθρωπο σε σύγχυση. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Κυκλοφορεί λοιπόν ένας τύπος εκεί έξω, ο οποίος βρίζει χυδαία. Δε μου φάνηκε τρελός, καθόλου, ήταν ένας σκληρά κακοποιητικός τύπος, ο οποίος εξαπέλυε βρισιές χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα». 

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Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι έχει φωτογραφία του προσώπου που καταγγέλλει, όμως δε σκοπεύει να τη δώσει στη δημοσιότητα σε αυτήν τη φάση. Όπως είπε: «Έχω φωτογραφία του, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει νόμος που φροντίζει να μην εκτεθεί κάποιος πριν από την εκδίκαση μιας υπόθεσης. Που η υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί, γιατί δεν υπάρχει αυτός, δεν τον βρίσκουν».

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