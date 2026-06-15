Ο Τομ Κρουζ φίλησε το χέρι της Βικτώριας Μπέκαμ- Δείτε πώς αντέδρασε η ίδια

Ο Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας όμως αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα δεν ήταν η βράβευση του άσου της μπάλας, ιδιοκτήτη ομάδων και Παγκόσμιου Πρεσβευτή αλλά ο Τομ Κρουζ που φίλησε το χέρι της Βικτόριας Μπέκαμ.

10 κορυφαίες fashion συμβουλές της Βικτόρια Μπέκαμ

Φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Chris Pizzello

Φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Chris Pizzello

 

 


Όλα ξεκίνησαν όταν ο χολιγουντιανός ηθοποιός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ντέιβιντ που τιμήθηκε, τότε η σχεδιάστρια μόδας έστρεψε το σώμα της προς τον ηθοποιό και τότε εκείνος της άγγιξε τον ώμο και της φίλησε το χέρι.

Τομ Κρουζ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ/ φωτογραφία apimages/ Chris Pizzello

Τομ Κρουζ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ/ φωτογραφία apimages/ Chris Pizzello


Εκείνη δεν αντέδρασε κάτι που έκανε κάποιους χρήστες του twitter έξω φρενών. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου με κάποιους να υπερασπίζονται την κυρία Μπέκαμ λέγοντας πως εκείνη και ο Τομ είναι φίλοι.

 

 


 

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