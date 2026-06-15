Tι είχε πει η Βικτόρια Μπέκαμ για τη μητρότητα και τους παπαράτσι/ βίντεο από εκπομπή"Καλημέρα είπαμε;"/ ΕΡΤ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας όμως αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα δεν ήταν η βράβευση του άσου της μπάλας, ιδιοκτήτη ομάδων και Παγκόσμιου Πρεσβευτή αλλά ο Τομ Κρουζ που φίλησε το χέρι της Βικτόριας Μπέκαμ.

Φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Chris Pizzello

احراج على الهواء مباشره ..!!؟



الممثل العالمي توم كروز يثير تفاعل واسع جداً بعد ان قام بتقبيل يد زوجة اللاعب العالمي السابق ديفيد بيكهام بطريقة جعلت منها تشعر بالإحراج …!!؟ pic.twitter.com/q0QMusghGg — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 13, 2026



Όλα ξεκίνησαν όταν ο χολιγουντιανός ηθοποιός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ντέιβιντ που τιμήθηκε, τότε η σχεδιάστρια μόδας έστρεψε το σώμα της προς τον ηθοποιό και τότε εκείνος της άγγιξε τον ώμο και της φίλησε το χέρι.

Τομ Κρουζ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ/ φωτογραφία apimages/ Chris Pizzello



Εκείνη δεν αντέδρασε κάτι που έκανε κάποιους χρήστες του twitter έξω φρενών. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου με κάποιους να υπερασπίζονται την κυρία Μπέκαμ λέγοντας πως εκείνη και ο Τομ είναι φίλοι.



