Δεύτερος στον αγώνα της Formula 1 που διεξήχθη την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Μονακό ήρθε ο Λιουίς Χάμιλτον και η αγαπημένη του Κιμ Καρντάσιαν ήταν εκεί για να τον καμαρώσει. Κιμ Καρντάσιαν: Ο Λιουίς Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της με το κράνος.

O Lewis Hamilton/ φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

Ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Scuderia Ferrari F1, μετά το φιλί που της έστειλε μπροστά στις κάμερες, της φόρεσε το κράνος του και την έβγαλε φωτογραφία.

Λιουίς Χάμιλτον/φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

H Kιμ Καρντάσιαν/ apimages, φωτογράφος: Philippe Magoni

Η γνωστή τηλεπερσόνα πόζαρε με το εντυπωσιακό λιλά και γεμάτο στρας κράνος της Ferrari ενώ την εικόνα συνόδευσε με τη λεζάντα: «Περισσότερα από το Μονακό».

Η διάσημη τηλεπερσόνα και o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι μαζί εδώ και περίπου έναν χρόνο. Πριν γίνουν ζευγάρι έκαναν παρέα καθώς ο Λιουίς ήταν πολύ καλός φίλος του συζύγου της Κιμ Κάνιε Γουέστ.

