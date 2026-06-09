Κιμ Καρντάσιαν: Ο Λιουίς Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της με το κράνος

O Xάμιλτον βγήκε δεύτερος στον αγώνα της Formula 1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λιουίς Χάμιλτον τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα Formula 1 στο Μονακό στις 7 Ιουνίου.
  • Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν παρούσα για να υποστηρίξει τον Χάμιλτον.
  • Ο Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της Κιμ με το κράνος του, ποζάροντας με το εντυπωσιακό λιλά κράνος της Ferrari.
  • Η λεζάντα της φωτογραφίας ήταν: «Περισσότερα από το Μονακό».
  • Η Κιμ και ο Χάμιλτον είναι ζευγάρι περίπου έναν χρόνο, μετά από φιλία που είχαν πριν.

Δεύτερος στον αγώνα της Formula 1 που διεξήχθη την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Μονακό ήρθε ο Λιουίς Χάμιλτον και η αγαπημένη του Κιμ Καρντάσιαν ήταν εκεί για να τον καμαρώσει. Κιμ Καρντάσιαν: Ο Λιουίς Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της με το κράνος. 

To φιλί του Χάμιλτον στην Κιμ Καρντάσιαν

O Lewis Hamilton/ φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

O Lewis Hamilton/ φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

Ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Scuderia Ferrari F1, μετά το φιλί που της έστειλε μπροστά στις κάμερες, της φόρεσε το κράνος του και την έβγαλε φωτογραφία. 

Λιουίς Χάμιλτον/φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

Λιουίς Χάμιλτον/φωτογραφία από apimages/ Fatima Shbair

H Kιμ Καρντάσιαν/ apimages, φωτογράφος: Philippe Magoni

H Kιμ Καρντάσιαν/ apimages, φωτογράφος: Philippe Magoni

Η γνωστή τηλεπερσόνα πόζαρε με το εντυπωσιακό λιλά και γεμάτο στρας κράνος της Ferrari ενώ την εικόνα συνόδευσε με τη λεζάντα: «Περισσότερα από το Μονακό».

Κιμ Καρντάσιαν: Ο Λιουίς Χάμιλτον δημοσίευσε φωτογραφία της με το κράνος

Η διάσημη τηλεπερσόνα και o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι μαζί εδώ και περίπου έναν χρόνο. Πριν γίνουν ζευγάρι έκαναν παρέα καθώς ο Λιουίς ήταν πολύ καλός φίλος του συζύγου της Κιμ Κάνιε Γουέστ.
 

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