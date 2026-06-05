Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν λίγο καιρό είχε πάει για φαγητό στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη/ βίντεο από Breakfast@Star

Λίγες μέρες ξεκούρασης στη Σίφνο περνάει η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του Star, έβαλε το μαγιό και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.



«Ηρθα Σίφνο» έγραψε στα social media και πόζαρε με χαμόγελο φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και με ένα άσπρο μπλουζάκι μαζεμένο. Η Ηλιάνα δεν έκανε μόνο ηλιοθεραπεία αλλά διάβασε και το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού ¨Ακριβή μου Σοφία”.

Η παρουσιάστρια θέλει να "γεμίσει τις μπαταρίες της" προκειμένου να επιστρέψει δρυμήτερη στην παρουσίαση του GNTM που θα επιστρέφει στο Star πιο λαμπερό από ποτέ!

Η dream team της μόδας που θα αποτελείται από τους: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά, Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ στην κριτική επιτροπή θα είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα θα αξιολογούν τα επίδοξα μοντέλα.



