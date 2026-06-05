Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιανού διάσημου δημοσιογράφου το βιβλίο διαβάζει;

Η παρουσιάστρια κάνει τις βουτιές της στη Σίφνο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν λίγο καιρό είχε πάει για φαγητό στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη/ βίντεο από Breakfast@Star

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Λίγες μέρες ξεκούρασης στη Σίφνο περνάει η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Hλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασίες για το GNTM»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιανού διάσημου δημοσιογράφου το βιβλίο διαβάζει;

  Η παρουσιάστρια του Star, έβαλε το μαγιό και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα. 

 

 


«Ηρθα Σίφνο» έγραψε στα social media και πόζαρε με χαμόγελο φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και με ένα άσπρο μπλουζάκι μαζεμένο.  Η Ηλιάνα δεν έκανε μόνο ηλιοθεραπεία αλλά διάβασε και το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού ¨Ακριβή μου Σοφία”.

Η παρουσιάστρια θέλει να "γεμίσει τις μπαταρίες της" προκειμένου να επιστρέψει δρυμήτερη στην παρουσίαση του GNTM που θα επιστρέφει στο Star πιο λαμπερό από ποτέ!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιανού διάσημου δημοσιογράφου το βιβλίο διαβάζει;

Η dream team της μόδας που θα αποτελείται από τους:  Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά, Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ στην κριτική επιτροπή θα είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα θα αξιολογούν τα επίδοξα μοντέλα. 


 

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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