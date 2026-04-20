Ιωάννα Τούνη: Το μήνυμα για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Ιωάννας Τούνη την Κυριακή 19 Απριλίου.

Η influencer τίμησε τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου η Ιωάννα Τούνη αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο παρελθόν με τη μητέρα της και έγραψε: «Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια…Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα “σ’ αγαπώ” χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!».

Οι αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη για την απώλεια της μητέρας της /Φωτογραφίες Instagram

Θυμίζουμε ότι η μητέρα της Ιωάννας Τούνη έφυγε από τη ζωή στις 19 Απριλίου 2022, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η απώλειά της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ίδια, η οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στον ισχυρό δεσμό που τις ένωνε.

Αιτία θανάτου ήταν ο καρκίνος, με τον οποίο η μητέρα της έδινε μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τότε, η influencer συχνά μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα για εκείνη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της μέσα από προσωπικές αναρτήσεις και δημόσιες αναφορές.

Η Ιωάννα Τούνη με τη μητέρα της /Φωτογραφία Instagram

«Μανούλα μου… Δεν ξέρω αν οι λέξεις είναι αρκετές για να εκφράσουν όσα αισθάνομαι αυτή την στιγμή. Ξέρω όμως, πως όταν γίνω μαμά, θέλω να γίνω ακριβώς σαν εσένα! Σε ευχαριστώ για την απεριόριστη αγάπη που μου έδωσες, για την στήριξη σου σε όλα όσα ήθελα να κάνω και να γίνω -ακόμη και αν δεν σε έβρισκαν απόλυτα σύμφωνη- ευχαριστώ για τον “χώρο” και την διακριτική καθοδήγηση σου, που με έκαναν τον άνθρωπο που έχω γίνει σήμερα. Ήσουν για εμένα μάνα και πατέρας μαζί! Η πιο δυνατή γυναίκα που έχω γνωρίσει…. δυνατή μέχρι τέλους & γεμάτη ελπίδα και θετική σκέψη πάντα! Αν και δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα, πλέον ξέρω πως εσύ ήσουν και θα είσαι η προσωπική μου ηρωίδα! Σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή και μου λείπεις απεριόριστα…», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στη συγκινητική ανάρτηση που είχε κάνει στις 27 Απριλίου 2022 για τον χαμό της μητέρας της.