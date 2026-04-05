Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο story μετά τη σύλληψη που συζητήθηκε

«Μια μέρα καταδίκη, την επόμενη μπουζούκια»

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Κλήρωση Eurojackpot 3/4: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Η δικηγόρος των δύο καταδικασθέντων στο Open
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τη νομική της προσπάθεια για δικαίωση στην υπόθεση revenge porn, όπου δύο άνδρες καταδικάστηκαν.
  • Συνελήφθη στις 4 Μαΐου μετά από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος της για ανάρτηση προσωπικών στοιχείων καταδικασθέντος.
  • Αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή μετά την απολογία της, σχολιάζοντας την κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα.
  • Στο πλευρό της βρέθηκαν φίλοι και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της απολογίας.
  • Η δικηγόρος των καταδικασθέντων δήλωσε ότι η συμπεριφορά της Τούνη είναι παράνομη και θα υπάρξουν μηνύσεις κατά αυτής.

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει την προσπάθειά της για δικαίωση μέσω της δικαστικής οδού σχετικά με την υπόθεση revenge porn.

Η επιχειρηματίας - influencer είχε προσφύγει νομικά κατά δύο ανδρών του πρώην συντρόφου της και του ατόμου που κατέγραψε το υλικό με το δικαστήριο να τους κρίνει ένοχους την 1η Απριλίου.

Τούνη:Η στιγμή που ζητά την απομάκρυνση του καταδικασθέντα για revenge porn

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή χθες, 4 Μαΐου, όταν η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη μετά από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος της. Όλα ξεκίνησαν όταν η influencer βρέθηκε τυχαία σε νυχτερινό κέντρο με έναν εκ των δύο καταδικασθέντων.

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σύλληψη

Προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον χώρο, γεγονός που προκάλεσε ένταση και αναστάτωση στο μαγαζί. Ακολούθησε ανάρτηση βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζονταν το πρόσωπο και προσωπικά στοιχεία του άνδρα, με αποτέλεσμα να κινηθεί νομικά εναντίον της.

Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή η Ιωάννα Τούνη

Μετά την απολογία της στον εισαγγελέα, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο σπίτι της. Σε ανάρτησή της, σχολίασε με καυστικό ύφος: «Μια μέρα καταδίκη, την επόμενη μπουζούκια. Στην χώρα μας αυτή είναι η δικαιοσύνη».

Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο story μετά τη σύλληψη που συζητήθηκε

Η υποστήριξη και η παρουσίαση στο τμήμα

Σύμφωνα με την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Ιωάννα Τούνη πήγε μόνη της στο τμήμα, αφού ενημερώθηκε ότι η αστυνομία την αναζητούσε για να τη συλλάβει, και προχώρησε στην απολογία της στον εισαγγελέα. Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρισκόταν ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, που τη στηρίζει σε όλα, αλλά και 4–5 στενοί φίλοι της, όπως οι Μινάς Αϊδώνης και Στέφανος Μεντενζής. Καθ’ όλη τη διάρκεια που βρισκόταν στο τμήμα, οι φίλοι της ήταν έξω από αυτό για να της δώσουν δύναμη και στήριξη.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και η δικηγόρος των δύο καταδικασθέντων, κυρία Πανουσάκη, η οποία δήλωσε: «Υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας. Απαγορεύεται η κοινοποίηση αυτών των στοιχείων χωρίς διάταξη εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη μεταδίδεται μόνο από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Αν το θύμα ήταν απλή πολίτης και δεν το έβλεπαν τόσοι στα stories της, θα είχα διαφορετική συμβουλή. Για το θέμα του βίντεο, οι πελάτες μου έχουν λογοδοτήσει και η κυρία Τούνη έχει δικαιωθεί, αλλά αυτό δεν της δίνει το δικαίωμα να στοχοποιεί τους καταδικασθέντες. Αυτή τη στιγμή όλοι στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ποιος έκανε αυτό το περιστατικό. Η πρώτη ανάρτηση θα ήταν αρκετή. Η συμπεριφορά της είναι παράνομη και, αν δεν είχε τόσο μεγάλο κοινό, δεν θα είχε προκληθεί τέτοιο αποτέλεσμα. Τα προφίλ των κατηγορουμένων έχουν πληγεί και θα υπάρξουν μηνύσεις και για αυτά».

