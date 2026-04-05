Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο story μετά τη σύλληψη που συζητήθηκε

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει την προσπάθειά της για δικαίωση μέσω της δικαστικής οδού σχετικά με την υπόθεση revenge porn.

Η επιχειρηματίας - influencer είχε προσφύγει νομικά κατά δύο ανδρών του πρώην συντρόφου της και του ατόμου που κατέγραψε το υλικό με το δικαστήριο να τους κρίνει ένοχους την 1η Απριλίου.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή χθες, 4 Μαΐου, όταν η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη μετά από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος της. Όλα ξεκίνησαν όταν η influencer βρέθηκε τυχαία σε νυχτερινό κέντρο με έναν εκ των δύο καταδικασθέντων.

Προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον χώρο, γεγονός που προκάλεσε ένταση και αναστάτωση στο μαγαζί. Ακολούθησε ανάρτηση βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζονταν το πρόσωπο και προσωπικά στοιχεία του άνδρα, με αποτέλεσμα να κινηθεί νομικά εναντίον της.

Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή η Ιωάννα Τούνη

Μετά την απολογία της στον εισαγγελέα, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο σπίτι της. Σε ανάρτησή της, σχολίασε με καυστικό ύφος: «Μια μέρα καταδίκη, την επόμενη μπουζούκια. Στην χώρα μας αυτή είναι η δικαιοσύνη».

Η υποστήριξη και η παρουσίαση στο τμήμα

Σύμφωνα με την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Ιωάννα Τούνη πήγε μόνη της στο τμήμα, αφού ενημερώθηκε ότι η αστυνομία την αναζητούσε για να τη συλλάβει, και προχώρησε στην απολογία της στον εισαγγελέα. Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρισκόταν ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, που τη στηρίζει σε όλα, αλλά και 4–5 στενοί φίλοι της, όπως οι Μινάς Αϊδώνης και Στέφανος Μεντενζής. Καθ’ όλη τη διάρκεια που βρισκόταν στο τμήμα, οι φίλοι της ήταν έξω από αυτό για να της δώσουν δύναμη και στήριξη.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και η δικηγόρος των δύο καταδικασθέντων, κυρία Πανουσάκη, η οποία δήλωσε: «Υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας. Απαγορεύεται η κοινοποίηση αυτών των στοιχείων χωρίς διάταξη εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη μεταδίδεται μόνο από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Αν το θύμα ήταν απλή πολίτης και δεν το έβλεπαν τόσοι στα stories της, θα είχα διαφορετική συμβουλή. Για το θέμα του βίντεο, οι πελάτες μου έχουν λογοδοτήσει και η κυρία Τούνη έχει δικαιωθεί, αλλά αυτό δεν της δίνει το δικαίωμα να στοχοποιεί τους καταδικασθέντες. Αυτή τη στιγμή όλοι στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ποιος έκανε αυτό το περιστατικό. Η πρώτη ανάρτηση θα ήταν αρκετή. Η συμπεριφορά της είναι παράνομη και, αν δεν είχε τόσο μεγάλο κοινό, δεν θα είχε προκληθεί τέτοιο αποτέλεσμα. Τα προφίλ των κατηγορουμένων έχουν πληγεί και θα υπάρξουν μηνύσεις και για αυτά».