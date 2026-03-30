Μαρινέλλα: Τι είπε στο Star η συνεργάτιδά της που ήταν μαζί μέχρι το τέλος

«Μπορεί να πόναγε το πόδι της αλλά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέταγε» είπε

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρινέλλα, εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά.
  • Η στενή συνεργάτης της, Μαίρη Αυγερινοπούλου, ανέφερε ότι η Μαρινέλλα υπέστη σοβαρό ατύχημα στη σκηνή τον Σεπτέμβριο του 2024.
  • Παρά την κατάσταση της υγείας της, η Μαρινέλλα συνέχιζε να τραγουδά μέχρι την τελευταία στιγμή, δείχνοντας δύναμη και πάθος.
  • Η Μαρινέλλα ήταν γνωστή για την αφοσίωσή της στους συνεργάτες της και την φροντίδα της για τους γύρω της.
  • Τα τραγούδια της παραμένουν δημοφιλή και στις νέες γενιές, με κλασικά κομμάτια όπως το 'Σταλιά Σταλιά' και 'Καμιά φορά'.

Φτωχότερος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος καθώς μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα,  σίγησε για πάντα.

Η Μαρινέλλα τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδειο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Έλλη Πουπουλίδου

Η Μαρινέλλα τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδειο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Έλλη Πουπουλίδου

Η στενή συνεργάτης της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Αυγερινοπούλου που ήταν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές ανέφερε πως μετά από το ατύχημα που είχε στη σκηνή τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν μπορούσε να δεχτεί πολύ κόσμο στο σπίτι της.

Μαρινέλλα: Τι είπε στο Star η συνεργάτιδά της που ήταν μαζί μέχρι το τέλος

«Υπήρχαν καλλιτέχνες που έρχονταν να την επισκεφθούν. Ο Αντώνης Ρέμος που ήταν η οικογένειά της ερχόταν να τη δει αλλά ακολουθούσαμε αυτό που έλεγαν οι γιατροί»  σχολίασε στο Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου και στον Σπύρο Λάμπρου.

Η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Όπως είπε χαρακτηριστικά η στενή της συνεργάτιδα, μετά το ατύχημα στη σκηνή του Ηρωδείου το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου 2024, η κατάστασή της ήταν άσχημη αν και η ίδια τραγουδούσε στην μονάκριβη κόρη της Τζωρτίνα το τραγούδι “Εδώ θα μείνω”.

«Πίστευε πως θα το ξεπεράσει γιατί ήταν μαχήτρια. Γι΄ αυτό άλλωστε και έφυγε ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημα που είχε. Αντλούσε δύναμη και τραγουδούσε ακόμα και στα ογδονταέξι της χρόνια γιατί ήταν μία έφηβη μία teenager, μπορεί να πονούσε το πόδι της όταν όμως ανέβαινε στη σκηνή, πέταγε» τόνισε.

H Mπέττυ Μαγγίρα με τη Μαρινέλλα το 2024/ φωτογραφία από NDP

H Mπέττυ Μαγγίρα με τη Μαρινέλλα/ φωτογραφία από NDP

Σε ερώτηση του Σπύρου Λάμπρου για το “γιατί τη θεωρούσαν όλοι μάνα” η Μαίρη Αυγερινοπούλου επεσήμανε πως η Μαρινέλλα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νοιαζόταν για τα πάντα και ήξερε για τους πάντες.

Η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο και την Ελένη Φουρέιρα τον Ιανουάριο του 2024/ φωτογραφία από ndp

Η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο και την Ελένη Φουρέιρα τον Ιανουάριο του 2024/ φωτογραφία από ndp

 H Μαίρη Αυγερινοπούλου επεσήμανε πως η Μαρινέλλα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νοιαζόταν για τα πάντα και ήξερε για τους πάντες.

 «Ήταν η πρώτη που θα πήγαινε στην πρόβα και η τελευταία που θα έφευγε. Ήξερε πως όταν το οικοδόμημα είναι πολύ μεγάλο ακόμα και το πιο μικρό ποδοράκι του έπρεπε να είναι γερό» σχολίασε. Η Μαρινέλλα μπορεί να έφυγε για το Μεγάλο ταξίδι άφησε όμως πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη. Τα τραγούδια της έγιναν γνωστά και στις νέες γενιές. Ποιος άλλωστε δεν έχει σιγοτραγουδήσει το "Σταλιά Σταλιά", "Καμιά φορά" , "Άμμος ήτανε" και το ¨Και καλύτερα;" 

