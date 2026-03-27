Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»

Όσα αποκάλυψε για τις προετοιμασίες που έχουν κάπως... ξεκινήσει

27.03.26 , 15:19 Το LINGO έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
27.03.26 , 15:05 Chery: Έρχεται το νέο TIGGO 7 HEV
27.03.26 , 15:00 «Ο Εχθρός του Λαού» στο Θέατρο Κνωσός
27.03.26 , 14:51 Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
27.03.26 , 14:50 Δίκη Ιωάννας Τούνη για revenge porn - Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε 8 φορές
27.03.26 , 14:46 Ελένη Ζιώγα: «Παντρευτήκαμε στα 17, τελειώσαμε μαζί το σχολείο!»
27.03.26 , 14:34 Κακοποίηση βρέφους: Η μητέρα του είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια
27.03.26 , 14:27 Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA
27.03.26 , 14:19 Πώς είναι σήμερα οι ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιοί της δεκαετίας του '60
27.03.26 , 14:14 Βιολάντα: Ο θρήνος για τη Βάσω έγινε τραγούδι
27.03.26 , 14:13 Χαμός στο NBA: Ελληνικό γλέντι με Αναστασία και φόντο τον Αντετοκούνμπο!
27.03.26 , 14:04 Λάρισα: «Είμαι αθώα, τα παιδιά τα κακοποίησε ο πρώην σύζυγός μου»
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα αποκάλυψε για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη/ Το Πρωινό
Για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όπως αποκάλυψε η ίδια στον Γρηγόρη Μπάκα και την εκπομπή «Το Πρωινό», το ζευγάρι έχει ξεκινήσεις τις προετοιμασίες για τον γάμο του. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό

«Μπορεί να το μάθω κι εγώ τελευταία (σ.σ πότε θα γίνει ο γάμος), έτσι όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα προετοιμασίας, καθώς κλείνουμε κάποια πράγματα που είχαμε με τον Γιάννη. Είχαμε πολλές δουλειές και οι δύο, πραγματικά. Οπότε τώρα, κάπως αναζητάμε το πού και το πώς», είπε αρχικά το μοντέλο και παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως οι απόψεις του ζευγαριού διίστανται για το μέρος που θα γίνει ο γάμος. «Εγώ θέλω να τον κάνω στο χωριό μου στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θέλει να το κάνει στο χωριό του στο σπίτι του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης είναι από τον Βόλο», αποκάλυψε. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πέρασε την Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα

Όσον αφορά στον αριθμό των καλεσμένων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε πως ο γαμπρός είναι αρκετά εσωστρεφής, οπότε «πιστεύω ότι θα το παλέψω για το 100 και όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ο δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Ant1 συνάντησε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη φωτογράφιση για τα ρούχα που σχεδιάζει με την επωνυμία GRÉS. «Είναι η φωτογράφιση για το καλοκαίρι. Είναι όντως παιδιά εδώ από το GNTM το προηγούμενο. Και επιχειρηματίας, τι να κάνω; Ο καθένας ό,τι μπορεί», είπε η ίδια.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη

Τέλος, αποκάλυψε ποιο γνωστό πρόσωπο θεωρεί πιο καλοντυμένο. «Στην Ελλάδα, μ’ αρέσει πολύ όπως ντύνεται ο Κοντιζάς», απάντησε. 
 

