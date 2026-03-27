Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»

Για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όπως αποκάλυψε η ίδια στον Γρηγόρη Μπάκα και την εκπομπή «Το Πρωινό», το ζευγάρι έχει ξεκινήσεις τις προετοιμασίες για τον γάμο του.

«Μπορεί να το μάθω κι εγώ τελευταία (σ.σ πότε θα γίνει ο γάμος), έτσι όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα προετοιμασίας, καθώς κλείνουμε κάποια πράγματα που είχαμε με τον Γιάννη. Είχαμε πολλές δουλειές και οι δύο, πραγματικά. Οπότε τώρα, κάπως αναζητάμε το πού και το πώς», είπε αρχικά το μοντέλο και παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως οι απόψεις του ζευγαριού διίστανται για το μέρος που θα γίνει ο γάμος. «Εγώ θέλω να τον κάνω στο χωριό μου στο σπίτι μου, αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θέλει να το κάνει στο χωριό του στο σπίτι του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης είναι από τον Βόλο», αποκάλυψε.

Όσον αφορά στον αριθμό των καλεσμένων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε πως ο γαμπρός είναι αρκετά εσωστρεφής, οπότε «πιστεύω ότι θα το παλέψω για το 100 και όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ο δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Ant1 συνάντησε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη φωτογράφιση για τα ρούχα που σχεδιάζει με την επωνυμία GRÉS. «Είναι η φωτογράφιση για το καλοκαίρι. Είναι όντως παιδιά εδώ από το GNTM το προηγούμενο. Και επιχειρηματίας, τι να κάνω; Ο καθένας ό,τι μπορεί», είπε η ίδια.

Τέλος, αποκάλυψε ποιο γνωστό πρόσωπο θεωρεί πιο καλοντυμένο. «Στην Ελλάδα, μ’ αρέσει πολύ όπως ντύνεται ο Κοντιζάς», απάντησε.

