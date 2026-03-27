Ελένη Ζιώγα: «Παντρευτήκαμε στα 17, τελειώσαμε μαζί το σχολείο!»

Τη συγγραφέα, ηθοποιό, στιχουργό και σεναριογράφο Ελένη Ζιώγα φιλοξένησε το πρωί της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno, με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά του Mega, Οι Αθώοι, όπου υπογράφει και το σενάριο.

Ανάμεσα σε άλλα, η πολυτάλαντη γυναίκα αναφέρθηκε και στο γάμο τη με τον γνωστό σκηνοθέτη, Νίκο Κουτελιδάκη. Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε, παντρεύτηκαν σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Ελένη Ζιώγα είναι... team με τον σύζυγό της Νίκο Κουτελιδάκη από τα 17 τους χρόνια!

«Την κόρη μου την απέκτησα 19 ετών. Είχα ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκα στα 17 μου. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν επανάσταση αυτό. Δεν κλεφτήκαμε. Κλεφτήκαμε με τη γενική έννοια του όρου. Δεν είναι ότι υπήρχε τέτοιο απαγορευτικό από το σπίτι. Ήταν γενικώς λίγο ξεχαρβαλωμένα τα πράγματα, οπότε μέσα εκεί βρήκαμε την ευκαιρία και…

Συνεχίσαμε και πήγαμε μαζί σχολείο. Τις δυο τελευταίες τάξεις τις τελειώσαμε μαζί, ενώ ήμασταν παντρεμένοι. Είναι το έργο της ζωής μου. Οικονομικά τα βγάζαμε πέρα με τα οικονομικά βοηθήματα δεξιά και αριστερά. Εγώ δούλεψα αμέσως, δούλευα παράλληλα. Έκανα baby sitting. Ό,τι βρισκόταν το έκανα. Δε μπορώ να καταλάβω γιατί να μη δουλεύει ο άνθρωπος. Μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω σε οποιαδήποτε δουλειά», εξομολογήθηκε.

Η Ελένη Ζιώγα με τη Φαίη Σκορδά

Όπως είπε για τον ρόλο της στους Αθώους, είναι από αυτούς που έχει αγαπήσει περισσότερο. «Κάνω μία κατάδυση σε περιοχές που δεν είχα δείξει και νιώσει στην εικόνα. Στο θέατρο τις είχα νιώσει. Ήταν μεγάλη απελευθέρωση αυτός ο ρόλος και είναι ένας ρόλος που δεν υπήρχε μέσα στον Θεοτόκη και συντονίζει με έναν τρόπο την υπόθεση. Μπορώ να τη συμπονέσω τη Βενέτα. Ακόμη κι έναν ρόλο καθάρματος δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αν δεν τον συμπονέσεις».

Η Ελένη Ζιώγα ενσαρκώνει τη Βενέτα

Η μητέρα του Πέτρου. Έχει μείνει χήρα από πολύ νεαρή ηλικία. Έξυπνη, δυναμική αλλά και χειριστική. Καημός της είναι να δει τον γιο της παντρεμένο και νοικοκυρεμένο. Τρέφει μεγάλη συμπάθεια για τη Μαργαρίτα, ενώ αντίθετα αντιπαθεί τη Στεφανία. Η αγάπη της για τον γιο της είναι απόλυτη. Πιστεύει πως μπορεί να τον προστατεύσει από τον κόσμο, όμως άθελά της τον οδηγεί στο σκοτάδι.

Από τη δεκαετία του ’90 και μέχρι σήμερα η Ελένη Ζιώγα ασχολείται με το θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ως συγγραφέας και ηθοποιός. Στην τηλεόραση, από την οποία έγινε και ευρύτερα γνωστή στο κοινό, πρωταγωνίστησε σε τέσσερις δραματικές σειρές στις οποίες υπέγραψε και το σενάριο: Σαν αδελφές (ΕΤ 1 ), Φύγαμε (Mega), Alma Libre (Mega), Μετράω στιγμές (Mega).

Επίσης γράφει τραγούδια και ποιήματα. Ως στιχουργός έχει συνεργαστεί με τους: Ελευθερία Αρβανιτάκη, ΄Ελλη Πασπαλά, Δημήτρη Μπάσση,Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου,Νάνα Μούσχουρη , Νίκο Αντύπα καθώς και με το Μίκη Θεοδωράκη.