Ελένη Ζιώγα: «Παντρευτήκαμε στα 17, τελειώσαμε μαζί το σχολείο!»

Όσα είπε η ηθοποιός και σεναριογράφος για τον Νίκο Κουτελιδάκη

27.03.26 , 15:19 Το LINGO έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
27.03.26 , 15:05 Chery: Έρχεται το νέο TIGGO 7 HEV
27.03.26 , 15:00 «Ο Εχθρός του Λαού» στο Θέατρο Κνωσός
27.03.26 , 14:51 Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
27.03.26 , 14:50 Δίκη Ιωάννας Τούνη για revenge porn - Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε 8 φορές
27.03.26 , 14:34 Κακοποίηση βρέφους: Η μητέρα του είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια
27.03.26 , 14:27 Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA
27.03.26 , 14:19 Πώς είναι σήμερα οι ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιοί της δεκαετίας του '60
27.03.26 , 14:14 Βιολάντα: Ο θρήνος για τη Βάσω έγινε τραγούδι
27.03.26 , 14:13 Χαμός στο NBA: Ελληνικό γλέντι με Αναστασία και φόντο τον Αντετοκούνμπο!
27.03.26 , 14:04 Λάρισα: «Είμαι αθώα, τα παιδιά τα κακοποίησε ο πρώην σύζυγός μου»
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Ζιώγα στο Buongiorno
  • Η Ελένη Ζιώγα παντρεύτηκε στα 17 και απέκτησε την κόρη της στα 19, ενώ τελείωσε το σχολείο μαζί με τον σύζυγό της.
  • Στη σειρά "Οι Αθώοι" υπογράφει το σενάριο και ενσαρκώνει τη Βενέτα, μια δυναμική και χειριστική μητέρα.
  • Η Ζιώγα έχει μακρά καριέρα στο θέατρο, σινεμά και τηλεόραση, με συμμετοχές σε πολλές δραματικές σειρές.
  • Ως στιχουργός έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Μίκης Θεοδωράκης.
  • Η αγάπη της για τον γιο της είναι απόλυτη, αν και άθελά της τον οδηγεί σε σκοτεινές καταστάσεις.

Τη συγγραφέα, ηθοποιό, στιχουργό και σεναριογράφο Ελένη Ζιώγα φιλοξένησε το πρωί της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno, με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά του Mega, Οι Αθώοι, όπου υπογράφει και το σενάριο. 

Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της

Ανάμεσα σε άλλα, η πολυτάλαντη γυναίκα αναφέρθηκε και στο γάμο τη με τον γνωστό σκηνοθέτη, Νίκο Κουτελιδάκη. Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε, παντρεύτηκαν σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Ελένη Ζιώγα είναι... team με τον σύζυγό της Νίκο Κουτελιδάκη από τα 17 τους χρόνια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Την κόρη μου την απέκτησα 19 ετών. Είχα ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκα στα 17 μου. Εκείνη την εποχή θεωρούνταν επανάσταση αυτό. Δεν κλεφτήκαμε. Κλεφτήκαμε με τη γενική έννοια του όρου. Δεν είναι ότι υπήρχε τέτοιο απαγορευτικό από το σπίτι. Ήταν γενικώς λίγο ξεχαρβαλωμένα τα πράγματα, οπότε μέσα εκεί βρήκαμε την ευκαιρία και…

Συνεχίσαμε και πήγαμε μαζί σχολείο. Τις δυο τελευταίες τάξεις τις τελειώσαμε μαζί, ενώ ήμασταν παντρεμένοι. Είναι το έργο της ζωής μου. Οικονομικά τα βγάζαμε πέρα με τα οικονομικά βοηθήματα δεξιά και αριστερά. Εγώ δούλεψα αμέσως, δούλευα παράλληλα. Έκανα baby sitting. Ό,τι βρισκόταν το έκανα. Δε μπορώ να καταλάβω γιατί να μη δουλεύει ο άνθρωπος. Μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω σε οποιαδήποτε δουλειά», εξομολογήθηκε.

Η Ελένη Ζιώγα με τη Φαίη Σκορδά

Όπως είπε για τον ρόλο της στους Αθώους, είναι από αυτούς που έχει αγαπήσει περισσότερο. «Κάνω μία κατάδυση σε περιοχές που δεν είχα δείξει και νιώσει στην εικόνα. Στο θέατρο τις είχα νιώσει. Ήταν μεγάλη απελευθέρωση αυτός ο ρόλος και είναι ένας ρόλος που δεν υπήρχε μέσα στον Θεοτόκη και συντονίζει με έναν τρόπο την υπόθεση. Μπορώ να τη συμπονέσω τη Βενέτα. Ακόμη κι έναν ρόλο καθάρματος δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αν δεν τον συμπονέσεις».

Η Ελένη Ζιώγα ενσαρκώνει τη Βενέτα

Η μητέρα του Πέτρου. Έχει μείνει χήρα από πολύ νεαρή ηλικία. Έξυπνη, δυναμική αλλά και χειριστική. Καημός της είναι να δει τον γιο της παντρεμένο και νοικοκυρεμένο. Τρέφει μεγάλη συμπάθεια για τη Μαργαρίτα, ενώ αντίθετα αντιπαθεί τη Στεφανία. Η αγάπη της για τον γιο της είναι απόλυτη. Πιστεύει πως μπορεί να τον προστατεύσει από τον κόσμο, όμως άθελά της τον οδηγεί στο σκοτάδι. 

Από τη δεκαετία του ’90 και μέχρι σήμερα η Ελένη Ζιώγα ασχολείται με το θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ως συγγραφέας και ηθοποιός. Στην τηλεόραση, από την οποία έγινε και ευρύτερα γνωστή στο κοινό, πρωταγωνίστησε σε τέσσερις δραματικές σειρές στις οποίες υπέγραψε και το σενάριο: Σαν αδελφές (ΕΤ 1 ), Φύγαμε (Mega), Alma Libre (Mega), Μετράω στιγμές (Mega).

Επίσης γράφει τραγούδια και ποιήματα. Ως στιχουργός έχει συνεργαστεί με τους: Ελευθερία Αρβανιτάκη, ΄Ελλη Πασπαλά, Δημήτρη Μπάσση,Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου,Νάνα Μούσχουρη , Νίκο Αντύπα καθώς και με το Μίκη Θεοδωράκη.

