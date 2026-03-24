Παναγιώτα Βλαντή: «Είπα “δε γίνεται να είσαι κότα”, έπρεπε να μιλήσω»

Για την πορεία της στο θέατρο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και το πώς την έχει επηρεάσει η αναγνωρισιμότητα στην προσωπική της ζωή, μίλησε η Παναγιώτα Βλαντή στην εκπομπή EQ της Έλενας Παπαβασιλείου.

Αρχικά, αποκάλυψε ότι το μικρόβιο της υποκριτικής μπήκε από πολύ νωρίς. «Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν οι γονείς μου με πήγαν να δω μια παράσταση και κάπως έτσι γεννήθηκε η αγάπη μου για το θέατρο».

«Ήμουν πολύ κλειστό και ντροπαλό παιδί και κάποιοι με περνούσαν για ιδιότροπη. Σε πάνω από 60 ακροάσεις δεν είχα πάρει θετική απάντηση. Έτρεμα, δεν ήμουν καλή. Έφτανα στο σημείο να λέω “πάρτε με και μετά θα δουλέψω για να γίνω καλή”». Τελικά, η επιμονή της απέδωσε κι έτσι ήρθε η πρώτη της δουλειά, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη πορεία.

Η Παναγιώτα Βλαντή με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο

«Μπήκα πολύ νωρίς και δεν το περίμενα, ήταν τυχαίο. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί γνώρισα σημαντικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους που με βοήθησαν», είπε για την είσοδό της στον χώρο της τηλεόρασης.

«Λατρεύω τον φακό, μου αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Έχω κάνει πολλές δουλειές, ωραίες συνεργασίες και κάποιες που δεν ήταν καλές, αλλά τις θυμάμαι γλυκά, σαν μαθήματα» πρόσθεσε, ενώ παραδέχτηκε θα ήθελε να έχει δοκιμαστεί περισσότερο στον κινηματογράφο.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, αποκάλυψε: «Έχει συμβεί να με βλέπουν ως “Παναγιώτα Βλαντή” και όχι ως Παναγιώτα. Το θέμα είναι να καταλάβεις γιατί ο άλλος είναι μαζί σου, είτε είναι σύντροφος είτε φίλος. Αυτό με έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα».

Παναγιώτα Βλαντή: Όταν μίλησε για την κακοποίηση

Η Παναγιώτα Βλαντή αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας την εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε βιώσει σε νεαρή ηλικία: «Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω. Το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας, το ξέραμε, απλώς δε μιλάγαμε».

«Δε με αποθάρρυνε, γιατί είχα γνωρίσει και σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δε δεχόμουν ότι αυτή η δουλειά έχει μόνο σκοτάδι», πρόσθεσε.

«Αισθανόμουν άσχημα, γιατί μπορεί εμείς να το ξέραμε, αλλά δεν το ήξεραν οι γονείς μου ή ο σύντροφός μου τότε. Έπρεπε να βγω και να το πω πρώτη φορά και αυτό ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος, έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα», είπε η Παναγιώτα Βλαντή ταραγμένη.

Η Παναγιώτα Βλαντή έχει τοποθετηθεί δημόσια και με θάρρος για το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας και η ίδια μια τραυματική εμπειρία από το ξεκίνημα της καριέρας της.

Η Παναγιώτα Βλαντή υποδύθηκε με τεράστια επιτυχία τη «Συλβί» στη σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σε ηλικία 23 ετών, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης, υπέστη σεξουαλική παρενόχληση. Όπως ανέφερε, ο θύτης χρησιμοποίησε το πρόσχημα του «αυτοσχεδιασμού» για να προχωρήσει σε ανάρμοστες πράξεις.

Η ίδια δήλωσε δημόσια ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο (γνωστό ηθοποιό-σκηνοθέτη) που κατήγγειλαν η Τζένη Μπότση και η Αγγελική Λάμπρη.