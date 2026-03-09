Λευτέρης Πανταζής: Η συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του Konnie Metaxa

«Κόρη Μου»: Το τραγούδι που μιλά για τη σχέση πατέρα και κόρης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πανταζής κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι "Κόρη Μου", αφιερωμένο στην κόρη του, Konnie Metaxa.
  • Το κομμάτι κυκλοφόρησε από την Panik Platinum για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
  • Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον ίδιο τον Πανταζή και η μουσική από τον Ανδρέα Κομπόση.
  • Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα συναισθηματικό visualiser που αναδεικνύει την οικογενειακή αγάπη.
  • Ο Πανταζής συνεχίζει τις εμφανίσεις του με την Άντζελα Δημητρίου στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική μουσική αφιέρωση στην κόρη του παρουσιάζει ο Λευτέρης Πανταζής μέσα από το νέο του τραγούδι «Κόρη Μου». Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι αφιερωμένο στην κόρη του, Konnie Metaxa.

Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »

Λευτέρης Πανταζής: Το νέο τραγούδι που αφιερώνει στην κόρη του συγκινεί

Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, μέσα από το οποίο ο αγαπημένος καλλιτέχνης εκφράζει την αγάπη, την περηφάνια και το ισχυρό δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του.

Με την χαρακτηριστική του ερμηνεία, ο Λευτέρης Πανταζής μεταφέρει το μήνυμα της οικογενειακής αγάπης και της τρυφερότητας.

Τη μουσική υπογράφει ο Ανδρέας Κομπόσης, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Λευτέρης Πανταζής. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό visualiser, στο οποίο κυριαρχούν δυνατές εικόνες και στιγμές που αναδεικνύουν τη σημασία της οικογένειας και των αναμνήσεων.

Ο Λευτέρης Πανταζής τραγουδά για την κόρη του

Την ίδια περίοδο, ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του μαζί με την Άντζελα Δημητρίου στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία, όπου εμφανίζονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο, προσφέροντας στο κοινό βραδιές γεμάτες μουσική και διασκέδαση.

KONNIE METAXA
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 |
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
