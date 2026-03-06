Έλενα Χάρου: Το δυναμικό ντεμπούτο με το single «Καψούρα έχεις»

Η Έλενα Χάρου κάνει το πρώτο της δισκογραφικό βήμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:13 Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
07.03.26 , 15:10 Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Χάρου κυκλοφορεί το ντεμπούτο single της με τίτλο «Καψούρα έχεις».
  • Η μουσική είναι του Γιάννη Φουστέρη και οι στίχοι των Κώστα Ναστούλη και Γιάννη Μαυρίδη.
  • Η παραγωγή έγινε από την Promo Paganias, προσφέροντας σύγχρονο ήχο.
  • Το music video περιλαμβάνει γνωστά πρόσωπα όπως τον Νικόλαο Κολιογιάννη και την Αιμιλία Κουκλάκη.
  • Το τραγούδι θα ακουστεί στην ταινία «Το μυστικό του δάσους», που θα προβληθεί στις 2 Απριλίου.

 Η Έλενα Χάρου κάνει το δυναμικό της δισκογραφικό ντεμπούτο με το νέο single «Καψούρα έχεις», ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, πάθος και σύγχρονο ήχο, που σηματοδοτεί την έναρξη της καλλιτεχνικής της πορείας στη δισκογραφία.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φουστέρης, ενώ τους στίχους έχουν γράψει οι Κώστας Ναστούλης και Γιάννης Μαυρίδης.

Έλενα Χάρου: Το δυναμικό ντεμπούτο με το single «Καψούρα έχεις»

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από την Promo Paganias, με στόχο έναν φρέσκο και δυναμικό ήχο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Το music video του τραγουδιού ξεχωρίζει για την αισθητική και τη δυναμική του παρουσία, με πρωταγωνιστές τον Νικόλαο Κολιογιάννη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ, την εστεμμένη των εθνικών καλλιστείων GS Hellas, Αιμιλία Κουκλάκη, καθώς και τη συμμετοχή του μικρού Αλέξανδρου Σούλιου.

Έλενα Χάρου: Το δυναμικό ντεμπούτο με το single «Καψούρα έχεις»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο τραγούδι της Έλενας Χάρου επιλέχθηκε να ακουστεί στην ταινία «Το μυστικό του δάσους» των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, η οποία θα προβληθεί στις 2 Απριλίου στους κινηματογράφους.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Real Music και είναι διαθέσιμο στο YouTube καθώς και σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top