Έλενα Χάρου: Το δυναμικό ντεμπούτο με το single «Καψούρα έχεις»

Η Έλενα Χάρου κάνει το δυναμικό της δισκογραφικό ντεμπούτο με το νέο single «Καψούρα έχεις», ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, πάθος και σύγχρονο ήχο, που σηματοδοτεί την έναρξη της καλλιτεχνικής της πορείας στη δισκογραφία.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φουστέρης, ενώ τους στίχους έχουν γράψει οι Κώστας Ναστούλης και Γιάννης Μαυρίδης.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από την Promo Paganias, με στόχο έναν φρέσκο και δυναμικό ήχο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Το music video του τραγουδιού ξεχωρίζει για την αισθητική και τη δυναμική του παρουσία, με πρωταγωνιστές τον Νικόλαο Κολιογιάννη, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ, την εστεμμένη των εθνικών καλλιστείων GS Hellas, Αιμιλία Κουκλάκη, καθώς και τη συμμετοχή του μικρού Αλέξανδρου Σούλιου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο τραγούδι της Έλενας Χάρου επιλέχθηκε να ακουστεί στην ταινία «Το μυστικό του δάσους» των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, η οποία θα προβληθεί στις 2 Απριλίου στους κινηματογράφους.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Real Music και είναι διαθέσιμο στο YouTube καθώς και σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.