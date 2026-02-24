Μάριος Τσιλιγιάννης: Επιστρέφει δυναμικά με την «Παραλιακή»

Πρόκειται για μια αισθαντική μπαλάντα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος Τσιλιγιάννης επιστρέφει με νέο single, «Παραλιακή».
  • Η συνεργασία του με την Orion Music συνεχίζεται, μετά την επιτυχία του «Μείνε μακριά».
  • Το νέο τραγούδι είναι μπαλάντα, με στίχους και μουσική του ίδιου του καλλιτέχνη.
  • Το βίντεο κλιπ είναι παραγωγής ARSEL productions και συνοδεύει την κυκλοφορία.
  • Η Orion Music στηρίζει νέους καλλιτέχνες όπως ο Τσιλιγιάννης.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, Μάριος Τσιλιγιάννης δίνει συνέχεια στην επιτυχημένη συνεργασία του με την Orion Music.

Ο ανερχόμενος ερμηνευτής, ο οποίος έκανε την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση πριν ένα χρόνο με το τραγούδι του «Μείνε μακριά», επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός με νέο single, σε στίχους και μουσική του ίδιου!

Ο τίτλος του είναι «Παραλιακή» και πρόκειται για μια αισθαντική μπαλάντα που χαρακτηρίζει το ύφος και την ευαισθησία του ταλαντούχου ερμηνευτή!

Σε συνδυασμό με το εξαιρετικό βίντεο κλιπ του τραγουδιού, σε παραγωγή και σκηνοθεσία της ARSEL productions, μας προτρέπει να το βάλουμε στην μουσική καθημερινότητά μας!

Κυκλοφορεί από την Orion music, την εταιρεία που δημιουργήθηκε για να στηρίζει τους νέους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες.

ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
