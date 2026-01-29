Jason Statham: Μιλά αποκλειστικά στο Breakfast@Star για τη νέα του ταινία

Το Breakfast@Star εξασφάλισε μια αποκλειστική συνέντευξη του Jason Statham. φέρνοντας στις οθόνες μας τον απόλυτο action star του Hollywood. Ο σκληρός του κινηματογράφου, σε μια σπάνια και χαλαρή στιγμή, μίλησε για τη νέα του ταινία με τίτλο ''Shelter'', τις προκλήσεις των γυρισμάτων και την αγάπη του για τη δράση.

Jason Statham: «Στη νέα μου ταινία τα πάντα είναι αληθινά – Δε μου αρέσουν τα ψέματα του CGI»

O Jason Statham αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της νέας του κινηματογραφικής παραγωγής. Ο ηθοποιός, γνωστός για το ότι επιλέγει να εκτελεί ο ίδιος τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές του, ήταν αφοπλιστικός.

Μιλώντας για το νέο του εγχείρημα, ο Statham ξεκαθάρισε ότι το κοινό πρέπει να περιμένει κάτι πολύ «ωμό» και ρεαλιστικό: «Με αυτή την ταινία ήθελα να επιστρέψω στις ρίζες της δράσης. "Στη νέα μου ταινία τα πάντα είναι αληθινά. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα του CGI και των ειδικών εφέ που κάνουν τα πάντα να φαίνονται σαν βιντεοπαιχνίδι".»

Ο ίδιος εξήγησε τη σημασία του να νιώθει ο θεατής τον κίνδυνο: «"Όταν κάνω μια σκηνή καταδίωξης ή μια μάχη σώμα με σώμα, θέλω ο κόσμος να βλέπει τον ιδρώτα και την προσπάθεια. Αν δεν νιώσω εγώ την αδρεναλίνη στο σετ, πώς θα την νιώσει ο θεατής στην καρέκλα του κινηματογράφου;"».

Η προετοιμασία και οι δυσκολίες

Όταν ρωτήθηκε για το αν φοβάται μετά από τόσα χρόνια στις σκηνές δράσης, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:

«Ο φόβος είναι απαραίτητος, σε κρατάει σε εγρήγορση. Αλλά η προετοιμασία που κάνουμε είναι εξαντλητική. Για τη συγκεκριμένη ταινία, χρειάστηκε να προπονούμαι επί πέντε μήνες μόνο και μόνο για να μπορέσω να αντέξω τον ρυθμό των γυρισμάτων».

Το μήνυμα στους θαυμαστές του

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Jason Statham έστειλε ένα μήνυμα σε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια: «Ελπίζω το αποτέλεσμα να σας αποζημιώσει. Δώσαμε τα πάντα σε αυτή την παραγωγή. Είναι μια ταινία φτιαγμένη για εκείνους που αγαπούν τον κινηματογράφο της παλιάς σχολής, εκεί που οι ήρωες τσαλακώνονται».