Γιώργος Καράβας: «Ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας!»

Τον Γιώργο Καράβα συνάντησε η Λιλή Πυράκη, με το μοντέλο και παρουσιαστή να μιλάει με ειλικρίνεια για όλους και για όλα.

«Ήταν μια χρονιά όπου κάποιοι στόχοι που κυνηγούσα αρκετό καιρό υλοποιήθηκαν κι αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα», απάντησε στο Breakfast@Star σε σχέση με το πρόσημο της χρονιάς που αφήσαμε πίσω. Πώς ήταν η εμπειρία παρουσίασης του Exathlon στον ΣΚΑΪ; «Μια πολύ όμορφη εμπειρία. Πέρασα φανταστικά. Όταν άκουσα ότι είναι δύο μήνες μακριά από τα παιδιά και τη Ραφαέλα, σίγουρα υπήρξε ένα δάγκωμα. Αλλά από την άλλη, αν δε σπάσεις αυγά, ομελέτα δε φτιάχνεις. Έπρεπε να πω το ναι, ήθελα να πω το ναι, ήταν κάτι το οποίο κυνηγούσα... Ένιωσα ότι πήγε καλά», απάντησε.

Ο Γιώργος Καράβας με τη Ραφαέλα Ψαρρού-Μαυράκη και τα παιδάκια τους!

Ο Γιώργος Καράβας μίλησε για τη σύζυγο και μητέρα των παιδιών του, Ραφαέλα Ψαρρού-Μαυράκη. Αν γινόταν μια τέτοια πρόταση σε εκείνη, θα ήταν υποστηρικτικός; Θα της έλεγες να πάει; «Σίγουρα σε καμία περίπτωση δε θέλω να είμαι απέναντι από τη σύντροφό μου. Σίγουρα υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι λίγο πιο αναγκαίος στα παιδιά, πόσο μάλλον όταν τα παιδιά είναι σε μία ηλικία σαν αυτή της προεφηβείας, όπου τη χρειάζονται περισσότερο. Παρόλα αυτά, θα βούταγα τα παιδιά και θα ήμουν δίπλα της», ξεκαθάρισε. «Ποτέ δε θα πάψω να λέω ότι η ασφάλεια που ένιωσα και η ελευθερία που ένιωσα έχοντας ως σύντροφο τη Ραφαέλα, ήταν αυτή που με οδήγησε στο να κάνω κάποια πράγματα τα οποία ήταν τρελά όνειρα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι δίπλα μου και για κάποιο περίεργο λόγο ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν μπορώ να σου απαριθμήσω τα θετικά που έχει δώσει στη ζωή μου η Ραφαέλα με την παρουσία της», είπε στη συνέχεια.

Η Λιλή Πυράκη τον ρώτησε αν επαγγελματικά θα έκανε κάτι μαζί της. «Όχι. Η Ραφαέλα είναι επαγγελματίας, είναι επιχειρηματίας, τρέχει δύο μαγαζιά. Δε θέλει να κάνει κάτι τέτοιο η Ραφαέλα, δεν είναι στους στόχους της και στα πλάνα της. Έχω δουλέψει με τη γυναίκα μου. Το 2018 που η Ραφαέλα άνοιξε το πρώτο μαγαζί, εγώ παραιτήθηκα από τα γυμναστήρια τα οποία δούλευα, με σκοπό να είμαι δίπλα της. Έκανα ρεσεψιόν δύο χρόνια για να τη βοηθήσω να σταθεί στα πόδια της επαγγελματικά και να νιώσει μία ασφάλεια. Και θα το ξανάκανα χθες, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε κανένα κόμπλεξ», ξεκαθάρισε.

Ο Γιώργος Καράβας αισθάνεται... αμήχανα όταν του λένε για την ομορφιά του!

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι είναι πολύ ωραίος άντρας, ο Γιώργος Καράβας αποκρίθηκε: «Δε μ' αρέσει αυτό. Με κάνει και ντρέπομαι, για να είμαι... ναι με κάνει και ντρέπομαι. Αλήθεια, στο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια», Για την εμφάνισή του είπε: «Έπαιξε ρόλο, αλλά νομίζω ότι βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι απέναντί μου, ιδίως στα ξεκινήματά μου, όπου μπόρεσαν να διαχειριστούν και να αναδείξουν κάτι παραπάνω από την ομορφιά».

Για τις δηλώσεις του που κατά καιρούς έχουν συζητηθεί, απάντησε: «Αυτά που θέλω, εννοείται ότι θα τα λέω. Δε με απασχολεί η κριτική σε αυτό το επίπεδο των άλλων. Αυτό φοβάμαι, να βγω από το σπίτι μου και να πω τι θέλω να κάνω; Δεν μπορεί να με πεις ψώνιο, δεν μπορεί να με πεις αλαζόνα, δεν μπορεί να με πεις ό,τι θέλεις. Εγώ αυτός είμαι, αυτό θέλω κι αυτό θα καταφέρω».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star